Ô tô 4 chỗ bất ngờ trôi xuống đồi thông cạnh đèo Prenn

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, thời điểm trên, bà T.H.T (ngụ TP.Hà Nội) điều khiển ô tô 4 chỗ biển số 70A-689.xx di chuyển lên khu vực quán cà phê Phong Miên trên đường Đống Đa thì bất ngờ ô tô trôi xuống rừng thông cạnh đèo Prenn.

Cẩu ô tô 4 chỗ bị trôi xuống rừng thông cạnh đèo Prenn lên ẢNH: CTV

Khi đến đoạn đường bê tông gần quán, chiếc xe bất ngờ trôi xuống triền đồi thông có độ dốc lớn. Ô tô lao xuống khoảng 10 m so với mặt đường rồi mắc kẹt vào một cây thông và dừng lại.

Chiếc ô tô 4 chỗ bị trôi xuống rừng thông cạnh đèo Prenn ẢNH: CTV

Tại hiện trường, phần đuôi ô tô bị hư hỏng. Do khu vực xe trôi xuống là triền đồi cao, dốc và nằm ngay cạnh tuyến đèo Prenn nên vụ việc tiềm ẩn nguy hiểm. Rất may, bà T. không bị thương.

Phần sau ô tô bị hư hỏng ẢNH: CTV

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến chiếc ô tô bất ngờ trôi xuống đồi thông.