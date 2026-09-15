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Thời sự Dân sinh

Ô tô 4 chỗ bất ngờ trôi xuống đồi thông cạnh đèo Prenn

Lâm Viên
Lâm Viên
Khoảng 10 giờ ngày 15.9, một ô tô 4 chỗ bất ngờ trôi từ khu vực gần quán cà phê Phong Miên xuống rừng thông cạnh đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), may mắn không gây thương vong.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, thời điểm trên, bà T.H.T (ngụ TP.Hà Nội) điều khiển ô tô 4 chỗ biển số 70A-689.xx di chuyển lên khu vực quán cà phê Phong Miên trên đường Đống Đa thì bất ngờ ô tô trôi xuống rừng thông cạnh đèo Prenn.

Ô tô 4 chỗ bất ngờ trôi xuống đồi thông cạnh đèo Prenn- Ảnh 1.

Cẩu ô tô 4 chỗ bị trôi xuống rừng thông cạnh đèo Prenn lên

ẢNH: CTV

Khi đến đoạn đường bê tông gần quán, chiếc xe bất ngờ trôi xuống triền đồi thông có độ dốc lớn. Ô tô lao xuống khoảng 10 m so với mặt đường rồi mắc kẹt vào một cây thông và dừng lại.

Ô tô 4 chỗ bất ngờ trôi xuống đồi thông cạnh đèo Prenn- Ảnh 2.

Chiếc ô tô 4 chỗ bị trôi xuống rừng thông cạnh đèo Prenn

ẢNH: CTV

Tại hiện trường, phần đuôi ô tô bị hư hỏng. Do khu vực xe trôi xuống là triền đồi cao, dốc và nằm ngay cạnh tuyến đèo Prenn nên vụ việc tiềm ẩn nguy hiểm. Rất may, bà T. không bị thương.

Ô tô 4 chỗ bất ngờ trôi xuống đồi thông cạnh đèo Prenn- Ảnh 3.

Phần sau ô tô bị hư hỏng

ẢNH: CTV

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến chiếc ô tô bất ngờ trôi xuống đồi thông.

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Đèo Prenn đồi thông Ô tô Đà Lạt Lâm Đồng

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