Đèo Prenn lên Đà Lạt vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở

Lâm Viên
19/03/2026 04:33 GMT+7

Đèo Prenn, cửa ngõ Đà Lạt, đã khắc phục sạt lở, sụt lún, vận hành ổn định trước Tết Bính Ngọ, nhưng ta luy dương vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Ngày 18.3, PV Thanh Niên trở lại đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt (Lâm Đồng), ghi nhận các điểm sạt lở, sụt lún trước đây đã được khắc phục, sửa chữa. 

Tuy nhiên, dọc tuyến đèo Prenn, nhiều vị trí ta luy dương vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá, cây cối, đặc biệt khi mùa mưa đến.

Ta luy dương tại Km225+300 quốc lộ 2, đoạn qua đèo Prenn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao

Theo các tài xế chạy tuyến Đà Lạt - TP.HCM, những cơn mưa đầu tháng 3 đã gây sạt lở ta luy dương tại Km225+300, quốc lộ 20. 

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã thu dọn đất đá tràn xuống mặt đường, đảm bảo lưu thông. Đáng chú ý, tại vị trí này, ngày 4.12.2025 từng xảy ra vụ sạt lở đất đá, cây cối nghiêm trọng ngay giữa trưa nắng, khiến giao thông qua đèo Prenn bị ngưng trệ.

Nhiều gốc cây thông "lơ lửng" phía ta luy dương trên đèo Prenn, có thể rơi xuống đường bất cứ lúc nào

Theo ghi nhận của PV, dọc tuyến đèo Prenn hiện còn ít nhất 3 vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá, cây cối từ ta luy dương khi mùa mưa đến nếu không được gia cố, chống sạt trượt kịp thời.

Vị trí này nguy cơ sạt lở cao khi mùa mưa đến

Tại Km225+700 đèo Prenn, cách cổng khu du lịch thác Datanla khoảng 500 m, khu vực ta luy dương có nguy cơ sạt trượt đã được xử lý bằng việc cưa hạ cây thông, san gạt đất phía trên. Tuy nhiên, dọc tuyến đèo vẫn còn một số vị trí hệ thống chiếu sáng bị hư hỏng, chưa được khắc phục.

Trụ điện chiếu sáng hư hỏng chưa được khắc phục

Đường đèo Prenn đã sửa chữa khắc phục sụt lún xong, nhưng hệ thống chiếu sáng vẫn còn ngổn ngang

Đèo Prenn dài gần 8 km, được tỉnh Lâm Đồng đầu tư hơn 550 tỉ đồng để mở rộng từ 2 lên 4 làn xe. Dự án do Công ty CP xây dựng Đèo Cả và Công ty CP đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả trúng thầu thi công. 

Sau hơn một năm triển khai, tuyến đèo được đưa vào khai thác toàn tuyến từ khoảng tháng 9.2024 và từng được đánh giá là một trong những cung đèo đẹp nhất Việt Nam.

Một số hình ảnh đèo Prenn vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mùa mưa đến:

Tảng đá phía trên có nguy cơ sạt trượt xuống đường đèo Prenn

Vị trí này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở

Phía trên bờ ta luy là vách đất, đá dựng đứng xen lẫn rừng thông, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mùa mưa kéo dài

Đất đá, cây cối phía trên cao tiềm ẩn nguy cơ sạt lở

Một vị trí tại đèo Prenn cần được gia cố chống sạt trượt

Dọc tuyến đèo Prenn có nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mùa mưa đến

Các phương tiện được lưu thông qua đèo Prenn để vào Đà Lạt

Từ 5 giờ ngày 15.1, các phương tiện (trừ xe tải) được phép lưu thông trở lại trên cung đèo Prenn để vào trung tâm Đà Lạt.

