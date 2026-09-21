Xe đầu kéo lật trên đèo Sông Pha, sự thật khác với clip lan truyền

Tối 21.9, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, xác nhận một xe đầu kéo container biển số TP.HCM vừa gặp sự cố trên đèo Sông Pha (còn gọi là đèo Ngoạn Mục), đoạn qua xã Sơn Lâm.

Theo thông tin ban đầu, 17 giờ 30 cùng ngày, xe đầu kéo lưu thông trên quốc lộ 27 theo hướng từ Lâm Đồng ra Khánh Hòa. Khi đến địa phận xã Sơn Lâm, do trời mưa, đường trơn trượt, phần đầu xe bị lật sang bên hông, rơi xuống rãnh thoát nước ven đường.

Trong khi đó, phần thân container vẫn nằm trên mặt đường và bị hất ngửa về phía sau.

Theo Đội CSGT đường bộ số 3, ban đầu người dân quay clip rồi báo tin khiến lực lượng chức năng tưởng đây là một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi cán bộ trực tiếp đến hiện trường, lực lượng chức năng xác định tài xế đi một mình và không bị thương.

Do phần đuôi xe quá nặng nên đầu kéo bị hất xuống lề đường, phương tiện chỉ hư hỏng phần đầu.

Lực lượng CSGT cùng các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc.

Phần đầu xe đầu kéo rơi xuống rãnh thoát nước trên đèo Sông Pha ẢNH: CTV

Đèo Sông Pha liên tục chịu tác động của mưa lớn

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 20.9, tại Km218+730 trên đèo Sông Pha xảy ra sạt lở. Đơn vị thi công đã cảnh báo giao thông và tiến hành khắc phục. Tuy nhiên, mưa lớn tiếp tục diễn ra, làm nguy cơ sạt lở kéo dài.

Đèo Sông Pha là tuyến giao thông quan trọng nối các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ với Lâm Đồng. Tuyến có nhiều đoạn dốc, cua gấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi thời tiết xấu.

Trong đợt mưa lớn được dự báo kéo dài từ chiều 21.9 đến hết ngày 24.9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa đưa quốc lộ 27 khu vực đèo Sông Pha vào nhóm tuyến cần đặc biệt lưu ý.

Dân quân, công an xã được yêu cầu phối hợp với đơn vị quản lý giao thông tổ chức trực, tuần tra và điều tiết giao thông tại khu vực này.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo tài xế kiểm tra phanh, lốp, đèn chiếu sáng và gạt nước trước khi khởi hành. Tài xế cũng cần theo dõi thông tin thời tiết, tình hình giao thông trên tuyến để chủ động bảo đảm an toàn khi di chuyển.