Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết

Ghi nhận vào chiều nay 22.9, khu vực ngã tư Bảy Hiền (phường Bảy Hiền) rơi vào tình trạng ngập nặng sau cơn mưa lớn kéo dài. Nước ngập nặng nhất nằm tại khu vực đường Trường Chinh, đoạn từ đường Xuân Hồng đến giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng 8. Tại đây, nước ngập kéo hầu như suốt đoạn đường này.

Ngoài ra, ngay tại các ngã rẽ của ngã tư từ hướng đường Trường Chinh ra đường Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ nước cũng ngập sâu.

Cơn mưa lớn chiều 22.9 đã làm một đoạn đường Trường Chinh ngập nặng ẢNH: PHẠM HỮU

Đoạn ngập trên đường Trường Chinh nằm tại khu vực ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực ngã tư Bảy Hiền Ngập như sông sau cơn mưa lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Theo người dân tại đây, cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống khu vực này vào khoảng 14 giờ. Khoảng 30 phút sau, khu vực ngã tư Bảy Hiền ngập nặng. Từ ngày các thi công các công trình xây dựng, đây cũng là lần đầu tiên khu vực này bị ngập sau mưa lớn như vậy. Đến khoảng 16 giờ, tình trạng vẫn chưa giảm.

Nơi ngập sâu nhất ở ngã tư này là các đoạn rẽ vào hướng đường Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ ẢNH: PHẠM HỮU

Nước bao vây nhiều nhà dân và cơ sở kinh doanh trên đường Lý Thường Kiệt ẢNH: PHẠM HỮU

Nước dâng cao, tràn lên vỉa hè từ khu vực ngã tư đến đường Lý Thành Trang ẢNH: PHẠM HỮU

Một số cống thoát nước tại ngã tư xảy ra tình trạng trào nước từ dưới lên ẢNH: PHẠM HỮU

Người đi xe máy qua đây phải đẩy bộ ẢNH: PHẠM HỮU

Một số người đi xe đạp bị té ngã ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, tại một số hẻm của đường Lý Thường Kiệt bị ngập sâu ẢNH: PHẠM HỮU

Nước chảy cuồn cuộn từ hẻm 379 đường Lý Thường Kiệt ra ngoài. Theo người dân tại hẻm này cho biết, tình trạng ngập nước bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 nhưng đến hơn 16 giờ vẫn chưa có dấu hiệu giảm ẢNH: PHẠM HỮU