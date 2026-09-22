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    Đời sốngCộng đồng

    Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Chiều 22.9, cơn mưa lớn đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM khiến các con đường ngập nặng. Đặc biệt, khu vực ngã tư Bảy Hiền (phường Bảy Hiền) ngập sâu, kéo dài gần 2 tiếng vẫn chưa hết.

    Ghi nhận vào chiều nay 22.9, khu vực ngã tư Bảy Hiền (phường Bảy Hiền) rơi vào tình trạng ngập nặng sau cơn mưa lớn kéo dài. Nước ngập nặng nhất nằm tại khu vực đường Trường Chinh, đoạn từ đường Xuân Hồng đến giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng 8. Tại đây, nước ngập kéo hầu như suốt đoạn đường này.

    Ngoài ra, ngay tại các ngã rẽ của ngã tư từ hướng đường Trường Chinh ra đường Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ nước cũng ngập sâu.

    Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 1.

    Cơn mưa lớn chiều 22.9 đã làm một đoạn đường Trường Chinh ngập nặng

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 2.

    Đoạn ngập trên đường Trường Chinh nằm tại khu vực ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 3.

    Khu vực ngã tư Bảy Hiền Ngập như sông sau cơn mưa lớn

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Theo người dân tại đây, cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống khu vực này vào khoảng 14 giờ. Khoảng 30 phút sau, khu vực ngã tư Bảy Hiền ngập nặng. Từ ngày các thi công các công trình xây dựng, đây cũng là lần đầu tiên khu vực này bị ngập sau mưa lớn như vậy. Đến khoảng 16 giờ, tình trạng vẫn chưa giảm.

    Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 4.

    Nơi ngập sâu nhất ở ngã tư này là các đoạn rẽ vào hướng đường Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 5.

    Nước bao vây nhiều nhà dân và cơ sở kinh doanh trên đường Lý Thường Kiệt

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 6.

    Nước dâng cao, tràn lên vỉa hè từ khu vực ngã tư đến đường Lý Thành Trang

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 7.
    Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 8.

    Một số cống thoát nước tại ngã tư xảy ra tình trạng trào nước từ dưới lên 

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 9.

    Người đi xe máy qua đây phải đẩy bộ

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 10.

    Một số người đi xe đạp bị té ngã

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 11.

    Trong khi đó, tại một số hẻm của đường Lý Thường Kiệt bị ngập sâu

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết - Ảnh 12.

    Nước chảy cuồn cuộn từ hẻm 379 đường Lý Thường Kiệt ra ngoài. Theo người dân tại hẻm này cho biết, tình trạng ngập nước bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 nhưng đến hơn 16 giờ vẫn chưa có dấu hiệu giảm

    ẢNH: PHẠM HỮU

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