Mưa lớn ở TP.HCM: Ngã tư Bảy Hiền ngập như sông, gần 2 tiếng vẫn chưa hết

Ghi nhận vào chiều nay 22.9, khu vực ngã tư Bảy Hiền (phường Bảy Hiền) rơi vào tình trạng ngập nặng sau cơn mưa lớn kéo dài. Nước ngập nặng nhất nằm tại khu vực đường Trường Chinh, đoạn từ đường Xuân Hồng đến giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng 8. Tại đây, nước ngập kéo hầu như suốt đoạn đường này.
Ngoài ra, ngay tại các ngã rẽ của ngã tư từ hướng đường Trường Chinh ra đường Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ nước cũng ngập sâu.
Theo người dân tại đây, cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống khu vực này vào khoảng 14 giờ. Khoảng 30 phút sau, khu vực ngã tư Bảy Hiền ngập nặng. Từ ngày các thi công các công trình xây dựng, đây cũng là lần đầu tiên khu vực này bị ngập sau mưa lớn như vậy. Đến khoảng 16 giờ, tình trạng vẫn chưa giảm.
Một số cống thoát nước tại ngã tư xảy ra tình trạng trào nước từ dưới lên
ẢNH: PHẠM HỮU
Nhiều hẻm ở Thảo Điền ngập từ tối đến chiều hôm sau, nguyên nhân do đâu?
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