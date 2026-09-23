Mùa trung thu 'ấm áp, đặc sắc' dành cho thiếu nhi Quảng Ngãi

Tối 22.9, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tỉnh đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam và UBND phường Nghĩa Lộ tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm năm 2026 chủ đề "Lồng đèn thắp sáng ước mơ".

Các em thiếu nhi biểu diễn văn nghệ tại chương trình "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" ẢNH: CẨM ÁI

Tham dự chương trình có bà Định Thị Hồng Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tài trợ và hơn 600 thiếu nhi đến từ các xã, phường Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng, An Phú, Tịnh Khê.

Diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp, đêm hội mang đến cho các em thiếu nhi nhiều hoạt động đặc sắc như biểu diễn văn nghệ, múa lân, rước đèn, phá cỗ trung thu.

Biểu diễn múa lân ẢNH: CẨM ÁI

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao quà trung thu và học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vượt khó, học tốt. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Trao quà, học bổng đến thiếu nhi vượt khó

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi trao bảng tượng trưng tặng quà trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Cô nhi viện Phú Hòa, chùa Phổ Quang, Trung tâm khuyết tật Tâm Việt, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Quảng Ngãi và các xã Trà Bồng, Minh Long, Măng Ri, Đăk Hà.

Bà Định Thị Hồng Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi (bên phải), trao bảng tượng trưng tặng quà trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: CẨM ÁI

Tại chương trình, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp Đoàn thanh niên Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam và UBND phường Nghĩa Lộ trao 600 suất quà, 114 suất học bổng cho thiếu nhi vượt khó, học tốt tại các xã, phường Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng, An Phú, Tịnh Khê. Tổng trị giá các phần quà, học bổng hơn 150 triệu đồng.

Trao quà, lồng đèn cho các em thiếu nhi ẢNH: CẨM ÁI

Chị Hồ Thị Thu Thanh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết toàn tỉnh có hơn 155 hoạt động do tổ chức Đoàn, Đội phối hợp với các địa phương đồng hành tổ chức với 45.294 suất quà, 839 suất học bổng, trị giá hơn 2,7 tỉ đồng dành cho thiếu nhi. Riêng cấp tỉnh kết nối hỗ trợ 1.500 suất quà, 200 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó. Trong đó, chương trình hướng đến các em nhỏ ở các xã biên giới, đặc khu Lý Sơn và những địa bàn khu vực phía tây của tỉnh.

"Từ biển đảo xa xôi đến những thôn bản nơi đại ngàn biên cương, mỗi phần quà, suất học bổng, chiếc lồng đèn trao đi không chỉ mang đến một mùa trung thu ấm áp, vui tươi, mà còn gửi gắm niềm tin, sự động viên và kỳ vọng vào những ước mơ của các em", chị Thanh nói.

Ông Phạm Minh Nghĩa, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam, trao quà trung thu cho các em thiếu nhi ở Quảng Ngãi ẢNH: CẨM ÁI

Thông qua hành trình, những phần quà trung thu và học bổng được trao đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, qua đó thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng đối với thế hệ trẻ. Đây cũng là nguồn động viên để các em vượt qua hoàn cảnh, chăm ngoan, học tốt, tự tin nuôi dưỡng những ước mơ và khát vọng của mình.