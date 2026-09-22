'Lồng đèn thắp sáng ước mơ' lan tỏa khắp vùng biên giới tỉnh Tây Ninh

Anh Trần Hải Phú, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, cho biết kế hoạch "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" được xây dựng trên cơ sở Kế hoạch số 30 của Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Mục tiêu xuyên suốt là tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi vui chơi, trải nghiệm.

Theo đó các hoạt động trung thu năm 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 25.9.2026 (tức từ mùng 4 đến rằm tháng 8 âm lịch).

Điểm cầu trung thu cấp Trung ương tại xã biên giới Bình Hòa

Điểm nhấn của kế hoạch là chương trình điểm cầu trung thu cấp Trung ương, diễn ra từ 15 giờ đến 19 giờ ngày 22.9, tại xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh, do T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội T.Ư chỉ đạo. Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh chủ trì thực hiện.

Các em thiếu nhi hào hứng tham gia các sự kiện trung thu năm 2026 do Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức ẢNH: T.Đ

Tại đây, các em thiếu nhi được vui trung thu với văn nghệ, trò chơi dân gian, tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Ban tổ chức trao quà, học bổng, đồ dùng học tập cho thiếu nhi khó khăn. Đối tượng hướng đến là thiếu nhi dân tộc thiểu số và thiếu nhi khu vực biên giới.

Cùng ngày, từ 17 giờ, liên hoan "Vui hội trăng rằm" diễn ra tại 2 địa điểm gồm trụ sở 1 Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh (đường Võ Văn Tần, phường Long An) và trụ sở 2, trên đường 30.4, phường Tân Ninh.

Liên hoan có gian hàng trò chơi, gian hàng ẩm thực. Thiếu nhi biểu diễn văn nghệ và cùng nhau rước đèn. Nhiều phần quà được trao cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, trao quà trung thu cho thiếu nhi em ở vùng biên giới của tỉnh ẢNH: T.Đ

Trước đó, Tỉnh đoàn Tây Ninh đã tổ chức 2 hội trại trung thu cấp tỉnh. Hội trại thứ nhất diễn ra ngày 13.9 tại phường An Tịnh. Hội trại thứ hai diễn ra ngày 19.9 tại xã Vàm Cỏ.

Tại hội trại, các em thiếu nhi được dựng tiểu trại, thi đấu trò chơi dân gian. Hội thi dán lồng đèn, trình diễn văn nghệ cũng được tổ chức. Hoạt động góp phần bồi dưỡng kỹ năng sống cho thiếu nhi.

Các hoạt động liên quan trung thu năm 2026 do Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức đang diễn ra ở khắp địa bàn tỉnh ẢNH: B.B

Tại cơ sở, Đoàn các xã, phường được khuyến khích tổ chức hội thi làm lồng đèn. Trang trí mâm cỗ, đọc sách, trò chơi dân gian cũng được nhân rộng. Tỉnh đoàn hướng dẫn thiếu nhi chọn đồ chơi an toàn, lành mạnh. Ưu tiên đồ chơi tự làm, đồ chơi tái chế và hàng sản xuất trong nước. Đồ chơi mang tính bạo lực, nguy hiểm không được sử dụng.

1.800 con em công nhân vui "Đêm hội trăng rằm"

Chăm lo con công nhân, người lao động là nội dung được chú trọng trong kế hoạch "Lồng đèn thắp sáng ước mơ". Trong đó, Tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức "Đêm hội trăng rằm".

Chương trình diễn ra từ ngày 18 đến 21.9 tại 9 điểm, gồm các phường Long An, Tân Ninh, Trảng Bàng và các xã Thủ Thừa, Cần Giuộc, Đức Hòa, Bình Hiệp, Bến Cầu, Tân Hội. Tại mỗi điểm, ban tổ chức đã đón 200 cháu. Tổng cộng có 1.800 cháu tham dự.

Chương trình "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" không chỉ mang đến cho các em những phần quà thiết thực mà còn trang bị nhiều kỹ năng sống thiết thực ẢNH: T.Đ

Chương trình mở đầu bằng màn múa lân chào mừng. Tiếp đó là văn nghệ, giao lưu cùng chú Cuội - chị Hằng. Các em tham gia đố vui, trò chơi có thưởng và nhận quà trung thu.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh tuyên dương 78 cháu đạt giải học sinh giỏi năm học 2025 - 2026. Trong đó, 5 cháu đạt giải cấp quốc gia, 73 cháu đạt giải cấp tỉnh. Mỗi cháu nhận biểu trưng và tiền thưởng. Mức thưởng từ 1 triệu đến 5 triệu đồng. Tổng tiền thưởng khoảng 130 triệu đồng.

Những chiếc lồng đèn thắp sáng ước mơ của trẻ em

Theo anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, trong tổ chức hoạt động trung thu năm nay, Tỉnh đoàn yêu cầu trang bị kiến thức, kỹ năng cho thiếu nhi chứ không dừng lại ở việc trao quà cho các em. Các nội dung tuyên truyền được lồng ghép gồm phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em và phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích.

Bên cạnh đó, các em được hướng dẫn an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường mạng.

Mỗi điểm "Đêm hội trăng rằm" đều quy tụ được hơn 200 cháu thiếu nhi tham gia ẢNH: T.Đ

Các mô hình chăm lo tiếp tục được duy trì, nhân rộng. Tiêu biểu là "Nâng bước em đến trường", "Em nuôi của Đoàn", "Con nuôi đồn biên phòng". Hoạt động trung thu gắn với Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030". Nhà khăn quàng đỏ, sân chơi, tủ sách, không gian học tập số được ưu tiên cho xã biên giới.

Quyền tham gia của trẻ em cũng được đề cao. Các cấp bộ Đoàn tổ chức gặp gỡ, đối thoại với thiếu nhi. Qua đó, các em được bày tỏ nguyện vọng, đề xuất sáng kiến.

Theo anh Trần Hải Phú, có thể thấy, mùa trung thu năm nay, những chiếc lồng đèn không chỉ thắp sáng sân chơi mà còn thắp lên ước mơ cho hàng ngàn thiếu nhi khắp tỉnh biên giới Tây Ninh.



