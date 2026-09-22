Trung thu yêu thương tại Trường Giáo dục chuyên biệt Tây Ninh

Trung thu là Tết của thiếu nhi, là dịp để các em được vui chơi, được hòa mình vào không khí của ngày hội trăng rằm. Đoàn phường Hòa Thành phối hợp với Liên đội Trường giáo dục chuyên biệt Tây Ninh đã tổ chức chương trình "Lồng đèn thắp sáng ước mơ", mang đến niềm vui trung thu cho học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

ẢNH: PHẠM CHIẾN

Đến dự có bà Nguyễn Ngọc Ánh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; bà Võ Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường, anh Võ Thành Tây, Phó bí thư Đoàn phường.

Đơn vị đồng hành có anh Nguyễn Nhật Tuấn, Phó bí thư chi đoàn Công ty TNHH MTV 30/4 Tây Ninh và bà Huỳnh Thị Đoan Trang, cơ sở bánh kẹo Phước Thắng, phường Long Hoa.

ẢNH: PHẠM CHIẾN

Các đơn vị tặng quà cho các em ẢNH: PHẠM CHIẾN

Không chỉ là hoạt động chăm lo dịp trung thu, chương trình còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương, Đoàn thanh niên và cộng đồng đối với trẻ em khuyết tật, để các em được sẻ chia, được hòa nhập và không bị bỏ lại phía sau.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 250 phần quà trung thu cho học sinh Trường giáo dục chuyên biệt Tây Ninh. Mỗi phần quà gồm: bánh trung thu, lồng đèn và bánh kẹo. Những món quà được trao tận tay các em không chỉ mang đến niềm vui trong ngày hội trăng rằm mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng dành cho học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Ban giám hiệu, đơn vị đồng hành cùng đại biểu phường Hoà Thành ẢNH: PHẠM CHIẾN

Các học sinh Trường giáo dục chuyên biệt Tây Ninh có một mùa trung thu đáng nhớ ẢNH: PHẠM CHIẾN

Thay mặt nhà trường, bà Nguyễn Thị Tú Trân, Hiệu trưởng Trường giáo dục chuyên biệt Tây Ninh, gửi lời cảm ơn các đơn vị đã quan tâm, tình cảm quý báu cho học sinh.

Bà Tú Trân chia sẻ: "Sự đồng hành của quý đại biểu không chỉ mang đến cho các em một mùa trung thu trọn vẹn hơn, mà còn là nguồn động viên để nhà trường tiếp tục chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ học sinh phát triển trong môi trường an toàn, yêu thương và hòa nhập".

Bà Nguyễn Ngọc Ánh tặng hoa và thư cảm ơn cho các đơn vị đồng hành ẢNH: PHẠM CHIẾN

Chương trình khép lại trong niềm vui trọn vẹn của thầy và trò trường giáo dục chuyên biệt Tây Ninh. Với các em, trung thu không chỉ có bánh, có quà, mà còn đong đầy yêu thương qua những ánh mắt trìu mến, nụ cười ấm áp và sự sẻ chia từ cộng đồng. Những món quà giản dị đã góp thêm niềm vui, tiếp thêm động lực để các em tự tin hòa nhập, vững bước trên hành trình trưởng thành. Để mùa trăng không chỉ là Tết đoàn viên, mà còn là dịp lan tỏa yêu thương, giúp mỗi em cảm nhận mình luôn được quan tâm, chở che và đồng hành.