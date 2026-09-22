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    Giới trẻ

    Trung thu thêm trọn vẹn từ những tấm lòng yêu thương

    Tuấn Quang
    Tuấn Quang
    Những phần quà được trao tận tay cùng nét háo hức trên khuôn mặt của các em nhỏ khi xem biểu diễn múa lân đã tạo nên không khí sôi nổi tại chương trình "Tết Trung thu - Gắn kết yêu thương".

    Tết Trung thu từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt, gắn với những khoảnh khắc gia đình sum họp và niềm vui của trẻ nhỏ. Tại khu phố 28, P.Bình Đông, TP.HCM, chương trình năm nay dành cho thiếu nhi sinh sống trên địa bàn, trong đó có các em có hoàn cảnh khó khăn.

    Bà Lê Thị Ngọc Anh, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ P.Bình Đông, cho biết trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước nên việc chăm lo, hỗ trợ các em không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn cần sự quan tâm của cộng đồng và địa phương. Những hoạt động trong dịp trung thu góp phần chia sẻ, động viên các em, để mỗi em đều có thêm niềm vui trong ngày hội dành cho mình.

    Trung thu thêm trọn vẹn từ những tấm lòng yêu thương - Ảnh 1.

    Các em nhỏ vui thích xem múa lân

    ẢNH: TUẤN QUANG

    Ông Lê Văn Thành Thật, Bí thư chi bộ khu phố 28, P.Bình Đông, bày tỏ: "Chúng tôi trân trọng sự đồng hành, chung tay đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những tấm lòng nhân ái".

    Anh Nguyễn Hoàng Tú, Bí thư Chi đoàn khu phố 28, P.Bình Đông, cho biết chương trình trung thu "Gắn kết yêu thương" nhằm hướng đến các em thiếu nhi đang sinh sống, tạm trú hoặc thường trú tại khu phố cùng tham gia. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, chương trình giúp các em hiểu thêm về trung thu truyền thống, từ bánh trung thu đến sự tích chị Hằng, chú Cuội.

    Trung thu thêm trọn vẹn từ những tấm lòng yêu thương - Ảnh 2.

    Chị Oanh đưa 2 con đến tham gia chương trình trung thu

    ẢNH: TUẤN QUANG

    Đưa 2 con đến tham gia chương trình, chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh (39 tuổi, ngụ P.Bình Đông) chia sẻ: "Tôi rất vui khi con được đi chơi trung thu, xem múa lân và được nhận những phần quà từ địa phương. Tôi cảm ơn chương trình đã đem đến một ngày thật ý nghĩa".

    Vừa hỗ trợ phát quà cho các em nhỏ, Lê Vũ Nhựt Duyên, tình nguyện viên, sinh viên Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, cho biết đây là lần thứ 2 tham gia chương trình trung thu tại địa phương. Trước đó, Duyên đã tham gia hoạt động trung thu ở trường. "Mình thấy các em nhỏ rất vui khi được tham gia chương trình trung thu cùng các đoàn viên và ban tổ chức nên mình cũng thấy vui, hào hứng. Hơn nữa, những hoạt động như thế này giúp gắn chặt tình đoàn kết của người dân trong khu phố", Duyên cho hay. Theo Duyên, với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, việc được nhận quà cùng các bạn đồng trang lứa giúp các em bớt mặc cảm khi thấy những người xung quanh đều có quà.

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