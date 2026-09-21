Trung thu này đi đâu chơi vừa vui vừa có ảnh đẹp?

Vừa check-in trung thu vừa tự tay làm lồng đèn

Dịp trung thu, nhiều trung tâm thương mại, tuyến phố và quán cà phê tại TP.HCM được trang trí với lồng đèn, đầu lân và các tiểu cảnh sinh động. Không chỉ đến chụp ảnh, người trẻ còn có thể tham gia những hoạt động thủ công, tìm lại ký ức trung thu tuổi thơ.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không gian Hội hoa đèn tại P.Tân Sơn Nhì thu hút bạn trẻ đến vui chơi dịp trung thu ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Phụ huynh cùng các bạn nhỏ xếp hàng đợi nhận bong bóng từ "chú Cuội" ở Vạn Hạnh mall ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tại trung tâm thương mại AEON (P.Tân Sơn Nhì), không gian trung thu được trang trí với những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc, tạo thành một con phố đèn lồng thu nhỏ. Bên cạnh những góc chụp ảnh, nơi đây còn có các hoạt động trải nghiệm như: tự tay làm lồng đèn giấy kiếng, nặn tò he...

Không gian này đang thu hút các bạn trẻ và gia đình đưa con đến vui chơi. Những chiếc lồng đèn giấy kiếng với kiểu dáng quen thuộc không chỉ tạo điểm nhấn cho các bức ảnh mà còn gợi nhớ không khí trung thu ngày nhỏ.

Hoạt động trải nghiệm làm lồng đèn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bạn trẻ trải nghiệm làm tò he ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cùng bạn dạo chơi và chụp ảnh với những chiếc lồng đèn giấy kiếng, Lương Nguyễn Ngọc Châu, sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết tình cờ bắt gặp không gian trang trí trung thu trong lúc đi dạo tại trung tâm thương mại.

“Tụi mình thấy nơi này trang trí lồng đèn xinh quá nên dừng lại chụp ảnh. Những chiếc lồng đèn giấy kiếng gợi cho mình ký ức về những ngày trung thu lúc còn bé. Không chỉ có nơi chụp ảnh đẹp mà còn có những hoạt động trải nghiệm thú vị. Mình nghĩ đây là một nơi đáng đến dịp trung thu”, Châu chia sẻ.

Những chiếc lồng đèn giấy kiếng nhiều màu sắc tạo thành góc chụp ảnh mang không khí trung thu ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ngọc Châu (trái) cùng bạn chụp ảnh tại phố đèn lồng thu nhỏ ở trung tâm thương mại ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cạnh đó, Đỗ Tố Uyên, học sinh lớp 12, Trường THPT Bình Hưng Hòa, thì đang chăm chú nặn một chiếc tò he. Uyên chia sẻ: “Trung tâm thương mại này gần nhà nên cuối tuần em thường đến đây chơi, ăn uống với bạn. Em rất thích những hoạt động làm đồ thủ công nên nơi này là địa điểm lý tưởng. Vừa có góc chụp ảnh trung thu vừa được làm đồ thủ công thì còn gì bằng”.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học, điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp trung thu

Nhắc đến trung thu ở TP.HCM, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (P.Chợ Lớn) là một trong những địa điểm quen thuộc với người dân và bạn trẻ. Mỗi dịp trung thu, những chiếc lồng đèn đủ màu sắc được treo kín dọc theo hai bên đường, tạo thành một không gian rực rỡ kéo dài hàng trăm mét. Khi phố lên đèn, nơi đây trở thành điểm hẹn của nhiều nhóm bạn, gia đình và những người muốn tìm không khí của trung thu.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học là địa điểm check-in quen thuộc mỗi dịp trung thu của nhiều bạn trẻ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nguyễn Thị Kim Tiền (24 tuổi), làm việc tại đường 18, P.Hiệp Bình (TP.HCM), cho biết nếu thời tiết thuận lợi, cô sẽ cùng bạn đến phố lồng đèn Lương Nhữ Học vào tối trung thu. “Trung thu năm nay rơi vào tối thứ 6, nếu thời tiết đẹp, không có mưa thì mình sẽ cùng bạn dạo qua phố lồng đèn Lương Nhữ Học. Mọi năm mình sẽ đến đây trước trung thu, nhưng năm nay chưa có thời gian ghé check-in”, Tiền chia sẻ.

Theo Tiền, dù những ngày cận trung thu nơi đây thường đông đúc, nhưng chính sự nhộn nhịp ấy lại giúp cô cảm nhận rõ hơn không khí của ngày tết đoàn viên. “Ngày nhỏ ở quê thường có hoạt động múa lân vào dịp trung thu, nhưng ở TP.HCM mình chưa được trải nghiệm hoạt động này bao giờ. Vì thế khi được hỏi trung thu sẽ đi chơi ở đâu, mình liền nghĩ đến phố lồng đèn Lương Nhữ Học”, Tiền nói.

Cũng chọn phố lồng đèn Lương Nhữ Học để đi chơi mỗi dịp trung thu, Nguyễn Hoàng Gia Linh, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, cho rằng đây là địa điểm vừa có nhiều góc chụp ảnh vừa giúp người trẻ cảm nhận rõ không khí trung thu.

“Mình check-in ở phố lồng đèn Lương Nhữ Học vì đây là phố lồng đèn nổi tiếng và lớn ở Sài Gòn. Vừa có hình đẹp, vừa cảm nhận được không khí trung thu rõ nhất mà cũng tiết kiệm chi phí vì chỉ cần mất tiền gửi xe. Lồng đèn ở đó đa dạng mẫu mã và giá cả cũng hợp lý nên chụp hình xong mình cũng mua ủng hộ cô chú”, Gia Linh chia sẻ.

Tiệm cà phê trang trí trung thu

Nếu không muốn hòa vào không khí đông đúc của những tuyến phố lồng đèn, các quán cà phê được trang trí theo chủ đề trung thu cũng là lựa chọn của nhiều bạn trẻ.

Các tiệm cà phê trang trí chủ đề trung thu cũng được bạn trẻ tìm đến check-in ẢNH: ANH LINH CUNG CẤP

Tại Tiệm cà phê thập niên 2000 (P.Hòa Hưng), không gian được trang trí với nhiều góc mang màu sắc hoài niệm, trong đó nổi bật là những chiếc lồng đèn giấy kiếng và lồng đèn cá chép. Những món đồ trang trí quen thuộc tạo nên một không gian gợi nhớ trung thu xưa.

Anh Nguyễn Văn Linh, chủ quán cà phê, cho biết quán lựa chọn cách trang trí theo hướng hoài niệm, sử dụng những chiếc lồng đèn gắn với ký ức trung thu để tạo không gian cho khách trải nghiệm và chụp ảnh. Theo anh Linh, khách đến quán chỉ cần gọi một món nước trong thực đơn là có thể thoải mái chụp ảnh.