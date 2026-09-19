Tiền vệ Hai Long cùng hàng nghìn trẻ em vui trung thu bên vịnh Hạ Long

Tiền vệ Nguyễn Hai Long, tuyển thủ đội tuyển Việt Nam, trở thành nhân vật đặc biệt giữa hàng nghìn trẻ em tham dự Lễ hội trăng rằm - Thu Fest 2026 vừa diễn ra tại (P.Bãi Cháy, TP.Quảng Ninh) đêm 18.9.
Tại đêm hội, tiền vệ người Quảng Ninh đã trực tiếp tâng bóng, hướng dẫn một số động tác và giao lưu cùng các em nhỏ. Những pha xử lý bóng của tuyển thủ đội tuyển Việt Nam khiến khu vực sân khấu liên tục vang lên tiếng reo hò.
Nhân dịp này, T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Ninh cùng các doanh nghiệp đã tặng 42 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Lễ hội trăng rằm - Thu Fest 2026 diễn ra trong 2 tối 18 - 19.9. Sau đêm đầu tiên, chương trình tối 19.9 dự kiến tiếp tục với màn rước đèn tập thể của hàng nghìn thiếu nhi, trống hội và nghi thức thắp sáng trăng rằm.
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