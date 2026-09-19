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    Giới trẻ

    Tiền vệ Hai Long cùng hàng nghìn trẻ em vui trung thu bên vịnh Hạ Long

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu
    Tiền vệ Nguyễn Hai Long của đội tuyển bóng đá Việt Nam cùng hàng nghìn trẻ em tỉnh Quảng Ninh đã có đêm vui tết Trung thu bên Vịnh Hạ Long, với màn tâng bóng, múa lân, rước đèn và những đoàn xe ánh sáng rực rỡ.

    Tiền vệ Nguyễn Hai Long, tuyển thủ đội tuyển Việt Nam, trở thành nhân vật đặc biệt giữa hàng nghìn trẻ em tham dự Lễ hội trăng rằm - Thu Fest 2026 vừa diễn ra tại (P.Bãi Cháy, TP.Quảng Ninh) đêm 18.9.

    Tiền vệ Hai Long cùng hàng nghìn trẻ em vui trung thu bên vịnh Hạ Long- Ảnh 1.

    Tiền vệ đội tuyển bóng đá Việt Nam Nguyễn Hai Long vui tết Trung thu cùng thiếu nhi TP.Quảng Ninh

    ẢNH: THU GIANG

    Tại đêm hội, tiền vệ người Quảng Ninh đã trực tiếp tâng bóng, hướng dẫn một số động tác và giao lưu cùng các em nhỏ. Những pha xử lý bóng của tuyển thủ đội tuyển Việt Nam khiến khu vực sân khấu liên tục vang lên tiếng reo hò.

    Nhân dịp này, T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Ninh cùng các doanh nghiệp đã tặng 42 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống.

    Lễ hội trăng rằm - Thu Fest 2026 diễn ra trong 2 tối 18 - 19.9. Sau đêm đầu tiên, chương trình tối 19.9 dự kiến tiếp tục với màn rước đèn tập thể của hàng nghìn thiếu nhi, trống hội và nghi thức thắp sáng trăng rằm.

    Tiền vệ Hai Long cùng hàng nghìn trẻ em vui trung thu bên vịnh Hạ Long- Ảnh 2.

    Nhà vô địch AFF Cup 2026 biểu diễn kỹ thuật tâng bóng trên sân khấu trước hàng nghìn trẻ em

    ẢNH: THU GIANG

    Tiền vệ Hai Long cùng hàng nghìn trẻ em vui trung thu bên vịnh Hạ Long- Ảnh 3.

    Nhân dịp này, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng quà cho các em thiếu nhi TP.Quảng Ninh nhân dịp tết Trung thu

    ẢNH: THU GIANG

    Tiền vệ Hai Long cùng hàng nghìn trẻ em vui trung thu bên vịnh Hạ Long- Ảnh 4.

    Trẻ em phấn khích trước sự xuất hiện của cầu thủ bóng đá Hai Long

    ẢNH: THU GIANG

    Tiền vệ Hai Long cùng hàng nghìn trẻ em vui trung thu bên vịnh Hạ Long- Ảnh 5.

    Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em thiếu nhi dàn dựng, tổ chức mang lại không khí sôi động cho các em nhỏ

    ẢNH: THU GIANG

    Tiền vệ Hai Long cùng hàng nghìn trẻ em vui trung thu bên vịnh Hạ Long- Ảnh 6.

    Chương trình có màn diễu hành ánh sáng với hơn 120 xe mô hình được trang trí rực rỡ sắc màu

    ẢNH: MINH HÀ

     

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