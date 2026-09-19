Tiền vệ Hai Long cùng hàng nghìn trẻ em vui trung thu bên vịnh Hạ Long

Tiền vệ Nguyễn Hai Long, tuyển thủ đội tuyển Việt Nam, trở thành nhân vật đặc biệt giữa hàng nghìn trẻ em tham dự Lễ hội trăng rằm - Thu Fest 2026 vừa diễn ra tại (P.Bãi Cháy, TP.Quảng Ninh) đêm 18.9.

Tiền vệ đội tuyển bóng đá Việt Nam Nguyễn Hai Long vui tết Trung thu cùng thiếu nhi TP.Quảng Ninh

ẢNH: THU GIANG

Tại đêm hội, tiền vệ người Quảng Ninh đã trực tiếp tâng bóng, hướng dẫn một số động tác và giao lưu cùng các em nhỏ. Những pha xử lý bóng của tuyển thủ đội tuyển Việt Nam khiến khu vực sân khấu liên tục vang lên tiếng reo hò.

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Ninh cùng các doanh nghiệp đã tặng 42 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Lễ hội trăng rằm - Thu Fest 2026 diễn ra trong 2 tối 18 - 19.9. Sau đêm đầu tiên, chương trình tối 19.9 dự kiến tiếp tục với màn rước đèn tập thể của hàng nghìn thiếu nhi, trống hội và nghi thức thắp sáng trăng rằm.

Nhà vô địch AFF Cup 2026 biểu diễn kỹ thuật tâng bóng trên sân khấu trước hàng nghìn trẻ em ẢNH: THU GIANG

Nhân dịp này, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng quà cho các em thiếu nhi TP.Quảng Ninh nhân dịp tết Trung thu ẢNH: THU GIANG

Trẻ em phấn khích trước sự xuất hiện của cầu thủ bóng đá Hai Long

ẢNH: THU GIANG

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em thiếu nhi dàn dựng, tổ chức mang lại không khí sôi động cho các em nhỏ ẢNH: THU GIANG