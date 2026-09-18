Trung thu ở Làng trẻ em SOS: 130 em nhỏ quây quần bên những tô phở

Dịp trung thu 2026, hơn 130 em nhỏ ở SOS - Làng trẻ em TP.HCM (phường An Hội Tây) đã trải qua một buổi tối đặc biệt khi quây quần cùng nhau ăn phở miễn phí, được tham gia các hoạt động vui chơi tết thiếu nhi đầy niềm vui, rộn rã tiếng cười.

130 em nhỏ ở SOS - Làng trẻ em TP.HCM hào hứng ăn phở trong đêm tiệc trung thu đặc biệt ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây là chương trình "Trung thu cho em 2026" do Hệ thống phở Tài Lộc phối hợp cùng SOS - Làng trẻ em TP.HCM tổ chức. Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phạm Công Vinh, đại diện Hệ thống phở Tài Lộc cho biết đây là lần thứ hai mang phở miễn phí đến với SOS - Làng trẻ em TP.HCM. Với hơn 200 tô phở và 200 phần quà trung thu cùng nhiều hoạt động vui chơi, chương trình mong muốn mang đến một mùa trung thu ấm áp tình yêu thương đến với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại TP.HCM.

Cùng các bạn thưởng thức tô phở bò ngon lành, em Đào Quang Hưng (8 tuổi) hào hứng cho biết em rất thích ăn phở và có thể ăn được 2 tô. "Con thấy vui khi được ăn phở, được chơi lồng đèn, có chú Cuội, chị Hằng kể chuyện. Mùa trung thu này, con ước cô chú sẽ đến nữa, con cũng ước có một chiếc xe đạp mới", cậu bé bày tỏ.

Diễm Hoàng (20 tuổi) hiện là sinh viên của một trường cao đẳng tại TP.HCM sống ở lưu xá nữ ở SOS - Làng trẻ em TP.HCM được tham gia chương trình "Trung thu cho em 2026" cũng bày tỏ niềm hạnh phúc.

Từ nhỏ đến lớn thiếu tình thương cha mẹ, Diễm Hoàng sống cùng bà ngoại. 4 năm nay, em sống ở SOS - Làng trẻ em TP.HCM và theo đuổi ước mơ ở giảng đường. Những tô phở nóng hổi, những hoạt động trung thu ý nghĩa giúp em cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng dành cho mình cũng như những người bạn, người em có hoàn cảnh đặc biệt ở đây.

Nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đã trải qua một buổi tối khó quên ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Hoàng Long, Giám đốc SOS - Làng trẻ em TP.HCM bày tỏ sự xúc động, trân quý với chương trình "Trung thu cho em 2026". Ông cho biết đây không phải lần đầu tiên Hệ thống phở Tài Lộc hỗ trợ các em nhỏ ở đây. Hiện đơn vị đang cưu mang 160 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

"Trước khi diễn ra chương trình hôm nay, các cháu rất háo hức. Không chỉ là những tô phở ngon, không chỉ là đèn ông sao, chú Cuội, chị Hằng, những mascot "Bò Phát Tài" hay "Gà Phát Lộc" hoạt náo... chương trình còn là sự động viên ý nghĩa về vật chất, tinh thần cho các cháu ở SOS - Làng trẻ em TP.HCM chúng tôi dịp trung thu", ông Hoàng Long bày tỏ.