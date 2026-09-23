Bộ đội biên phòng Quảng Trị mang Trung thu đến trẻ em vùng biên Việt - Lào

Tối 22.9, tại Trường tiểu học và THCS Hóa Sơn (xã biên giới Kim Điền, Quảng Trị), Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp UBND xã Kim Điền tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và đông đảo thiếu niên, nhi đồng.

Ban tổ chức trao xe đạp cho các em học sinh ẢNH: THANH LỘC

Dịp này, Ban tổ chức trao hàng nghìn suất quà, 10 suất học bổng và 10 xe đạp (tổng trị giá hơn 250 triệu đồng) cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kim Điền.

Phát biểu tại chương trình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân, nhấn mạnh với trẻ em vùng biên, nơi điều kiện còn nhiều khó khăn, sự quan tâm, động viên của các cấp, ngành và cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Theo ông Tân, những chương trình như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn biên phòng”, “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” cùng các hoạt động trao học bổng, sách vở, đồ dùng học tập và vui Tết Trung thu đã trở thành những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và các lực lượng dành cho trẻ em vùng biên.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, cùng các em nhỏ phá cỗ ẢNH: THANH LỘC

Trong khuôn khổ chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức hoạt động tại 36 điểm trường trên địa bàn biên giới, trao 13.500 suất quà, 136 suất học bổng, 1 tivi, 24 xe đạp, 350 bộ quần áo, 1 tấn gạo và 200 thùng mì tôm... với tổng trị giá hơn 1,45 tỉ đồng.

Những phần quà không chỉ góp phần mang đến một mùa trung thu ấm áp cho trẻ em vùng biên mà còn thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, củng cố thế trận biên phòng toàn dân.