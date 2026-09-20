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    Thời sựDân sinh

    Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng

    Long Quyền
    Long Quyền
    Lễ hội "Ánh sáng biên cương" lần đầu tổ chức tại Lạng Sơn dịp Trung thu có những màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái, kết hợp các xe diễu hành đèn lồng thu hút hàng nghìn người dân đến tham gia, chiêm ngưỡng.
    Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng- Ảnh 1.

    Tối 19.9, hàng nghìn người dân đã đổ về đường Hùng Vương (phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) tham gia lễ hội "Ánh sáng biên cương", lần đầu tiên được tỉnh Lạng Sơn tổ chức vào dịp Trung thu

    ẢNH: LONG QUYỀN

    Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng- Ảnh 2.
    Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng- Ảnh 3.
    Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng- Ảnh 4.

    Chương trình có các màn trình diễn nghệ thuật, âm nhạc sôi động, màn biểu diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone), và kết bằng màn diễu hành xe đèn lồng rực rỡ qua nhiều tuyến phố xung quanh.

    ẢNH: LONG QUYỀN

    Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng- Ảnh 5.

    Anh Mông Thanh Tùng (32 tuổi) đã đưa vợ cùng hai con nhỏ đến tham gia từ 19 giờ, các con của anh cũng tỏ ra thích thú và ngạc nhiên trước các màn trình diễn tại lễ hội. "Tôi rất mong sẽ có thêm nhiều lễ hội lớn như thế này để người dân, đặc biệt là các cháu nhỏ, có sân chơi bổ ích," anh Tùng hào hứng nói.

    ẢNH: LONG QUYỀN

    Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng- Ảnh 6.
    Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng- Ảnh 7.
    Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng- Ảnh 8.
    Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng- Ảnh 9.

    Xe đèn lồng được tạo hình với nhiều hình dạng độc đáo nhằm giới thiệu các đặc trưng văn hóa, con người xứ Lạng. Với tạo hình kết hợp với ánh sáng bắt mắt

    ẢNH: LONG QUYỀN

    Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng- Ảnh 10.
    Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng- Ảnh 11.
    Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng- Ảnh 12.
    Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng- Ảnh 13.

    Thiết bi bay không người lái tạo hình lá cờ tổ quốc và giới thiệu các sản vật, văn hóa của Lạng Sơn như cây đàn tính, rượu Mẫu Sơn, hoa đào...

    ẢNH: LONG QUYỀN

    Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng- Ảnh 14.

    Chị Xuân (34 tuổi), cho biết dù nhà ở cách trung tâm Lạng Sơn 8 km nhưng đã cùng người thân đưa con nhỏ đến từ sớm. Các con, cháu của chị cũng vô cùng ấn tượng khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng nhiều xe lồng đèn bắt mắt tại lễ hội

    ẢNH: LONG QUYỀN

    Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng- Ảnh 15.

    Đây là năm đầu tiên địa phương tổ chức lễ hội với định hướng tạo thêm không gian văn hóa, vui chơi và trải nghiệm cho người dân. Đây cũng là nền tảng để tỉnh từng bước nghiên cứu, hình thành các sản phẩm văn hóa - du lịch mới

    ẢNH: LONG QUYỀN

    Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng- Ảnh 16.

    Được tổ chức đúng dịp Trung thu, lễ hội chú trọng đến không gian vui chơi và thưởng thức văn hóa của thiếu nhi cùng các gia đình. Các mô hình đèn lồng, hoạt động diễu hành, phiên chợ và không gian trải nghiệm được kỳ vọng sẽ mang lại không khí Trung thu gần gũi, ấm áp và đậm nét truyền thống.

    ẢNH: LONG QUYỀN

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