Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng

Anh Mông Thanh Tùng (32 tuổi) đã đưa vợ cùng hai con nhỏ đến tham gia từ 19 giờ, các con của anh cũng tỏ ra thích thú và ngạc nhiên trước các màn trình diễn tại lễ hội. "Tôi rất mong sẽ có thêm nhiều lễ hội lớn như thế này để người dân, đặc biệt là các cháu nhỏ, có sân chơi bổ ích," anh Tùng hào hứng nói.