Đêm hội khác lạ dịp Trung thu ở xứ Lạng

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Lễ hội "Ánh sáng biên cương" lần đầu tổ chức tại Lạng Sơn dịp Trung thu có những màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái, kết hợp các xe diễu hành đèn lồng thu hút hàng nghìn người dân đến tham gia, chiêm ngưỡng.
Chương trình có các màn trình diễn nghệ thuật, âm nhạc sôi động, màn biểu diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone), và kết bằng màn diễu hành xe đèn lồng rực rỡ qua nhiều tuyến phố xung quanh.
ẢNH: LONG QUYỀN
Xe đèn lồng được tạo hình với nhiều hình dạng độc đáo nhằm giới thiệu các đặc trưng văn hóa, con người xứ Lạng. Với tạo hình kết hợp với ánh sáng bắt mắt
ẢNH: LONG QUYỀN
Thiết bi bay không người lái tạo hình lá cờ tổ quốc và giới thiệu các sản vật, văn hóa của Lạng Sơn như cây đàn tính, rượu Mẫu Sơn, hoa đào...
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