Trao 10.000 phần quà trung thu đến thiếu nhi vùng biên giới, khó khăn ở Đồng Nai

Ngày 22.9, ông Võ Tấn Đức, Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai cùng ông Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai, đã đến xã Thiện Hưng, xã biên giới thành phố Đồng Nai (thuộc Bình Phước cũ) để trao quà trung thu cho thiếu nhi tại 8 xã biên giới và 4 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Ông Võ Tấn Đức và ông Dương Minh Dũng trao bảng tượng trưng quà trung thu cho lãnh đạo các xã biên giới và xã vùng dân tộc thiểu số miền núi ẢNH: H.K

Theo đó, mỗi xã biên giới được trao 1.000 phần quà, mỗi xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được trao 500 phần quà. Tổng cộng có 10.000 phần quà trung thu được trao đến thiếu nhi.

Chương trình có sự chung tay của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ và mạnh thường quân.

Phát biểu tại chương trình, ông Dương Minh Dũng nói rằng những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của chính quyền. Thành phố Đồng Nai mong muốn tất cả trẻ em, dù sinh sống ở khu vực nào, đều nhận được sự quan tâm, chăm lo và có điều kiện học tập, vui chơi, phát triển.

Thiếu nhi vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số vui mừng khi nhận quà trung thu ẢNH: LÊ LÂM

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và địa phương tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo thống kê của Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đồng Nai, toàn thành phố có hơn 420.000 người dân tộc thiểu số, thuộc 37 dân tộc, chiếm gần 9,4% (tổng dân số Đồng Nai là gần 4,5 triệu người). Trong số 95 xã, phường, Đồng Nai có 48 xã và 95 thôn, ấp thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, có 3 xã và 46 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn.