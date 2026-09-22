Cần Thơ sẽ tổ chức ngày hội trung thu cho hơn 1.000 em nhỏ ‘đặc biệt’

Không khí trung thu rộn ràng tại Cần Thơ

Những ngày này, không khí trung thu ngập tràn trên khắp các con phố của thủ phủ Tây Đô. Trăng rằm tháng tám đang đến gần, trái tim yêu thương của những bạn trẻ tình nguyện càng trở nên ấm áp hơn khi nghĩ về các em nhỏ.

Năm nay, chương trình trung thu có chủ đề đầy ý nghĩa: "Lồng đèn thắp sáng ước mơ". Bằng tình yêu thương và sự đồng hành nhiệt thành, tuổi trẻ Cần Thơ kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực, giúp các mầm non vượt qua khó khăn, kiên trì học tập và nuôi dưỡng ước mơ vươn lên trong cuộc sống .

Các em học sinh tham gia hội thi thiết kế lồng đèn trung thu tổ chức tại phường Thới Long, Cần Thơ ẢNH: T.D

Trên tinh thần đó, từ giữa tháng 9, đoàn viên, thanh niên của 103 xã, phường của Cần Thơ đã rộn ràng chuẩn bị. Những chiếc lồng đèn tự tay lắp ráp, những tiết mục văn nghệ được tập luyện hăng say để mang niềm vui trọn vẹn nhất đến cho các em nhỏ.

Tại phường Thới Long, chương trình trung thu đã tạo điểm nhấn với ngày hội thi làm lồng đèn dành cho các học sinh tiểu học và các em lớp 6, 7 của khối THCS. Với sự sáng tạo, khéo léo và tinh thần đoàn kết, các em đã tạo ra nhiều chiếc lồng đèn đẹp mắt, nhiều màu sắc bằng tre và giấy kiếng. Các sản phẩm này đã gieo vào lòng các em tình yêu với giá trị văn hóa truyền thống.

Các bạn trẻ Đoàn phường Cái Khế hóa thân thành chị Hằng, chú Cuội mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi ẢNH: T.D

Trong khi đó, phường Cái Khế lại bùng nổ không khí hội hè với tiếng trống múa lân, ảo thuật và các màn cosplay Chị Hằng, Chú Cuội đầy ngộ nghĩnh . "Bên cạnh 150 phần quà (trị giá 400.000 đồng/phần) được trao tận tay các em nhỏ khó khăn, 11 khu vực thuộc phường cũng sẽ tổ chức ngày hội trung thu thu riêng để mang niềm vui đến cho hơn 1.200 nhỏ trên địa bàn", anh Lại Phước Trường Thành, Bí thư đoàn phường Cái Khế, phấn khởi chia sẻ.

Cùng với đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường cao đẳng, đại học cũng không đứng ngoài cuộc. Mặc cho khoảng cách hơn 60 km, các bạn trẻ của Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ vẫn sẵn sàng góp sức cho ngày hội trung thu ở Trường tiểu học Sóc Trăng (phân hiệu Lâm Thành Hưng). Hàng trăm chiếc lồng đèn vượt đường xa, cẩn thận trao tận tay các em nhỏ mang lại cảm xúc đặc biệt cho chính các em và phụ huynh.

Các bạn trẻ của Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ góp sức tổ chức trung thu tại Trường TH Sóc Trăng) ẢNH: TD

Điểm nhấn đặc biệt ngày 25.9

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư thành đoàn Cần Thơ, cho biết công tác chuẩn bị cho trung thu trên tinh thần đa dạng hóa các hoạt động truyền thông và huy động tối đa nguồn lực xã hội, để mọi trẻ em đều được đón ngày hội thật đầm ấm và ý nghĩa. Không dừng lại ở việc tạo sân chơi hay trao quà, các cấp bộ đoàn còn chú trọng không gian gặp gỡ để lắng nghe nguyện vọng, tiếp nhận những ý kiến và sáng kiến của chính các em để hoàn thiện hơn công tác chăm lo.

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, trao quà trung thu tại xã Mỹ Tú ẢNH: TD

Đến nay, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã phối hợp với các cấp, các ngành, nhà hảo tâm trên địa bàn tổ chức chương trình trung thu tại các xã, phường là Trường Xuân, Đông Thuận, Mỹ Tú, Thới An Hội, Hòa An, Đông Hiệp, Vĩnh Thuận Đông. Tổng số lượng quà đã trao tặng hơn 1.100 phần, hơn 600 triệu đồng tiền học bổng và hành trình vẫn đang tiếp tục lan tỏa.

Đặc biệt, ngày 25.9 tới đây, Cần Thơ sẽ đăng cai tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" lần thứ 6 năm 2026 (cấp Trung ương) tại công viên sông Hậu. Đêm hội sẽ quy tụ hơn 1.000 em nhỏ hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu nhi vùng biên, cùng các em đang sinh sống tại các mái ấm, trung tâm bảo trợ, nuôi dạy trẻ … Tại đây, hàng loạt hoạt động hấp dẫn như thi trang trí lồng đèn, trưng bày mâm cỗ, triển lãm ảnh, trò chơi dân gian và rước đèn… sẽ mang đến một mùa trung thu cổ tích, ấm áp và trọn vẹn niềm vui cho những mầm non cần được yêu thương của đất nước.