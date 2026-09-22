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    Thời sựDân sinh

    6 trận động đất trong 1 ngày ở xã miền núi Quảng Ngãi

    Hải Phong
    Hải Phong
    Trong 1 ngày, xã Măng Bút (Quảng Ngãi) ghi nhận 6 trận động đất. Trận lớn nhất có cường độ 3,6, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

    Ngày 22.9, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) phát thông báo về 6 trận động đất liên tiếp xảy ra tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi).

    Một ngày, xã miền núi ở Quảng Ngãi xảy ra 4 trận động đất- Ảnh 1.

    Bản đồ rung chấn tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi)

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 2 giờ 6 phút 41 giây ngày 22.9, cường độ 3,2, tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km.

    Tiếp đó, lúc 14 giờ 12 phút 6 giây cùng ngày, một trận động đất cường độ 3 cũng xảy ra tại địa phận xã Măng Bút, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

    Đến 14 giờ 15 phút 43 giây, trận động đất thứ ba xảy ra tại xã Măng Bút có cường độ 2,9, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

    Chỉ 7 giây sau, vào lúc 14 giờ 15 phút 50 giây, trận động đất thứ tư cường độ 3,2, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km.

    Đến 17 giờ 5 phút 20 giây, trận động đất thứ năm xảy ra với cường độ 2,8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. 

    Hơn 20 phút sau, lúc 17 giờ 29 phút 38 giây, trận thứ sáu có cường độ 3,6, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

    Một ngày, xã miền núi ở Quảng Ngãi xảy ra 4 trận động đất- Ảnh 2.

    Một ngôi làng thuộc xã Măng Bút (Quảng Ngãi), gần lòng hồ thủy điện

    ẢNH: HẢI PHONG

    Các trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

    Trước đó, trong ngày 21.9, đã có 5 trận động đất liên tiếp xảy ra tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi).

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