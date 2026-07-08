Khai thác mỏ đất ở Quảng Ngãi: Khởi tố chủ tịch và giám đốc công ty

Ngày 8.7, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với P.A.T (Chủ tịch HĐQT, chủ sở hữu Công ty CP Đầu tư 706) và Đ.M.K (Giám đốc Công ty CP Đầu tư 706) cùng về tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" xảy ra tại mỏ đất núi Lệ Thủy, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng công an kiểm tra mỏ đất núi Lệ Thủy của Công ty CP Đầu tư 706 ẢNH: THÀNH SỰ

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra xác định vì động cơ vụ lợi, từ tháng 3.2023 - 2.2026, ông P.A.T và ông Đ.M.K đã khai thác khoáng sản (đất san lấp) tại mỏ đất núi Lệ Thủy để bán cho khách hàng không đúng địa chỉ tiêu thụ khoáng sản theo quy định với tổng khối lượng khoáng sản đặc biệt lớn, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Trong khi đó, các bị can biết rõ khối lượng khoáng sản khai thác tại mỏ đất núi Lệ Thủy chỉ được phép cung cấp cho các công trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước (được quy định tại giấy phép khai thác khoáng sản số 07/GP-UBND ngày 10.3.2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi).

Hành vi của ông T. và ông K. đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về khai thác, quản lý tài nguyên khoáng sản, làm ảnh hưởng đến nguồn cung khoáng sản phục vụ cho các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là trong giai đoạn các công trình đang đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.

Hàng chục xe tải vào lấy khoáng sản trong mỏ đất núi Lệ Thủy ẢNH: THÀNH SỰ

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật Địa chất và khoáng sản, cùng với giấy phép khai thác khoáng sản được cấp; không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tháng 2.2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi khai thác khoáng sản của Công ty CP Đầu tư 706 tại mỏ đất núi Lệ Thủy.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện Công ty CP Đầu tư 706 có hành vi khai thác khoáng sản (đất làm vật liệu san lấp) không đúng với nội dung ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp.