Sinh viên đạt mức điểm nào thì được xét học bổng từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng/tháng?

Ngày 22.9, Bộ GD-ĐT đã ban hành mức điểm xét hưởng chính sách học bổng đối với các năm tuyển sinh 2025 và 2026 cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Tuy nhiên, với sinh viên trúng tuyển năm 2025, để nhận được mức hỗ trợ lên tới 55 triệu đồng/năm, việc đạt "điểm sàn" này mới chỉ là bước qua "cửa lọc" đầu tiên.



Sinh viên Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, tại phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch bán dẫn ẢNH: ĐỨC MINH

Mức "điểm sàn" cao nhất lên tới 24,35 điểm

Theo quy định, số lượng người học được nhận học bổng không vượt quá 30% thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất trong từng nhóm ngành. Bộ GD-ĐT đã xác định mức điểm "không vượt quá 30%" đó cho 15 nhóm ngành đào tạo.

Mức "điểm sàn" xét duyệt học bổng thấp nhất trong cả 2 năm tuyển sinh 2025 và 2026 đều là 22,5 điểm. Mức cơ bản này được áp dụng ổn định cho 8 nhóm ngành, gồm: sinh học, sinh học ứng dụng, khoa học trái đất, thống kê, công nghệ thông tin, kỹ thuật địa chất - địa vật lý và trắc địa, kỹ thuật mỏ, xây dựng.

Với 7 nhóm ngành còn lại, mức điểm sàn có sự biến động nhẹ giữa 2 năm và dao động trong khoảng từ 23,3 đến 24,35 điểm. Đặc biệt, có 3 nhóm ngành luôn giữ vững mức điểm sàn cao nhất toàn quốc (từ 24,1 đến 24,35 điểm) trong cả 2 năm xét duyệt là vật lý kỹ thuật; khoa học vật chất; kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông.

Xem chi tiết điểm sàn của từng nhóm ngành và mã nhóm ngành trong 2 bảng dưới đây:

Tổ hợp thi phải là các môn tự nhiên, tiếng Anh

Không phải tất cả sinh viên học các ngành trong danh sách 15 nhóm ngành được ưu tiên đều được xét học bổng. Theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP, chỉ những sinh viên trúng tuyển từ năm 2025 trở lại đây mới thuộc diện cấp học bổng.

Để được vào danh sách nhận học bổng, sinh viên năm 1, năm 2 trúng tuyển trình độ cử nhân, kỹ sư phải đáp ứng các điều kiện sau: tổ hợp môn được xét phải bao gồm môn toán và 2 trong số các môn lý, hóa, sinh, tiếng Anh; điểm được xét là điểm thi của 3 môn trong tổ hợp được xét.

Ngoài ra, các sinh viên cũng có thể được nhận học bổng nếu thuộc một trong các diện: trúng tuyển các chương trình đào tạo tài năng hoặc chương trình vi mạch bán dẫn do Bộ GD-ĐT phê duyệt; đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế (thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét duyệt).

Đặc biệt, nếu sinh viên đồng thời thuộc diện hưởng nhiều chính sách học bổng từ ngân sách nhà nước thì chỉ được lựa chọn hưởng một chính sách.

Sinh viên năm thứ 2 sẽ được hưởng chính sách học bổng cho 15 nhóm ngành được ưu tiên này nếu thỏa mãn các điều kiện sau: không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét cấp học bổng; kết quả học tập trung bình tích lũy của năm liền trước phải đạt loại khá trở lên; đảm bảo tiến độ tích lũy tối thiểu 24 tín chỉ sau năm học đầu tiên.

Nghị định 179 cũng quy định sinh viên đang nhận học bổng tuyệt đối không được chuyển sang ngành hoặc chương trình đào tạo không thuộc đối tượng được hưởng chính sách (trừ lý do khách quan, bất khả kháng do nhà trường quy định). Trường hợp chuyển ngành sai quy định, sinh viên buộc phải hoàn trả cho ngân sách nhà nước toàn bộ phần kinh phí học bổng đã được hỗ trợ.