Lịch âm hôm nay 23.9: Ngày Canh Tý có gì đáng lưu ý?

Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 266. Theo lịch âm hôm nay 23.9 là ngày 13 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Canh Tý, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 23.9 là ngày Canh Tý ẢNH: AI

Người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Chuyên gia lịch pháp cho biết lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng, theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại.

Hiện tại, mặt trăng đã chuyển sang pha trăng khuyết đầu tháng và dần tới ngày trăng rằm (trăng tròn) tháng 8 âm lịch (15 tháng 8) trong 2 ngày tới. Đây cũng được xem là ngày trung thu 2026, ngày có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa người Việt Nam.

Về góc độ tiết khí, người Việt vừa trải qua thời đoạn của tiết Bạch lộ. Hôm nay là ngày đầu tiên người Việt đón tiết Thu phân, tiết khí thứ 16 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này kéo dài từ hôm nay 23.9 đến ngày 8.10 dương lịch, khi tiết Hàn lộ tiếp nối.

Ngày 23.9 là ngày gì trên thế giới?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 23.9 là ngày Quốc tế ngôn ngữ ký hiệu (International Day of Sign Languages), theo Timeanddate.com. Liên Hiệp Quốc thông tin, ngày Quốc tế ngôn ngữ ký hiệu kêu gọi hành động để hiện thực hóa quyền của người điếc trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Ngày này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công nhận, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người điếc, bao gồm cả việc tiếp cận đầy đủ thông qua các ngôn ngữ ký hiệu.

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố ngày 23.9 hằng năm là ngày Quốc tế ngôn ngữ ký hiệu nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của ngôn ngữ ký hiệu trong việc thực hiện đầy đủ các quyền con người của người khiếm thính.

Đề xuất ngày này đến từ Liên đoàn Người điếc thế giới (WFD), một liên đoàn gồm 140 tổ chức thành viên đại diện cho quyền con người của hơn 70 triệu người điếc trên toàn thế giới.

Việc chọn ngày 23.9 nhằm kỷ niệm ngày thành lập Liên đoàn Người điếc thế giới (WFD) năm 1951. Ngày này đánh dấu sự ra đời của một tổ chức vận động, với một trong những mục tiêu chính là bảo tồn ngôn ngữ ký hiệu và văn hóa người điếc như là điều kiện tiên quyết để thực hiện quyền con người của người điếc. Năm 2026, ngày này cũng đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập WFD, kỷ niệm 3/4 thế kỷ hoạt động nhằm thúc đẩy quyền con người của người điếc trên toàn thế giới.