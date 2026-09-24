Lịch âm hôm nay 24.9: Ngày Tân Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 267. Theo lịch âm hôm nay 24.9 là ngày 14 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Tân Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 24.9 là ngày Tân Sửu ẢNH: AI

Người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Chuyên gia lịch pháp cho biết lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng, theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại.

Hiện tại, mặt trăng ở pha trăng khuyết, trước ngày trăng rằm (trăng tròn) tháng 8 âm lịch (15 tháng 8). Đây cũng được xem là ngày trung thu 2026, ngày có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa người Việt Nam.

Về góc độ tiết khí hôm nay là ngày thứ 2 người Việt đón tiết Thu phân, tiết khí thứ 16 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này kéo dài từ hôm qua 23.9 đến ngày 8.10 dương lịch, khi tiết Hàn lộ tiếp nối.

Ngày 24.9 là ngày gì trên thế giới?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 24.9 là ngày Hàng hải thế giới (World Maritime Day). Theo Timeanddate.com, Liên Hiệp Quốc (UN), thông qua tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã lập ra ngày Hàng hải thế giới để tôn vinh những đóng góp của ngành hàng hải quốc tế đối với nền kinh tế thế giới, đặc biệt là ngành vận tải biển. Ngày tổ chức sự kiện này thay đổi tùy theo năm và quốc gia nhưng luôn diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 9.

Ngày 24.9 là ngày Hàng hải thế giới (World Maritime Day) ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày Hàng hải thế giới tập trung vào tầm quan trọng của an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và môi trường biển, đồng thời nhấn mạnh một số khía cạnh cụ thể trong công việc của IMO.



Ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày dấu câu. Theo Timeanddate.com, ngày này là ý tưởng của diễn giả chuyên nghiệp người Mỹ Jeff Rubin, người đã khởi xướng nó vào năm 2004.

Ngày lễ không chính thức này nhằm mục đích nâng cao nhận thức và giáo dục mọi người về cách sử dụng dấu câu đúng và tầm quan trọng của việc sử dụng dấu câu phù hợp trong bất kỳ loại văn bản nào.