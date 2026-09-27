Lũ miền Tây đạt đỉnh kết hợp triều cường cao, nhiều nơi ngập nặng

Tình trạng ngập nặng ở nhiều tỉnh thành miền Tây sẽ kéo dài trong 10 ngày tới khi mực nước lũ ở miền Tây đạt đỉnh của năm kết hợp triều cường cao và khả năng có cả mưa lớn. Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP) cho biết: Từ ngày 21.9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tăng trở lại. Hiện mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu đạt 3,4m và sông Hậu tại Châu Đốc là 3,04. Mực nước lũ nội đồng ĐBSCL cũng có xu thế tăng trở lại. Dự báo trên lưu vực hạ lưu sông Mekong mưa ở mức trung bình đến thấp nhưng ở ĐBSCL mưa vẫn duy trì mức khá cao.



Cần Thơ và nhiều nơi ở miền Tây đối mặt với nguy cơ ngập nặng trong nhiều ngày tới ẢNH: DUY TÂN

Khả năng mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang ở mức cao và tăng theo kỳ triều cường rằm tháng 8 tám âm lịch. Từ ngày 30.9 - 1.10, mực nước tại Tân Châu khoảng 3,6 - 3,7m, cao hơn báo động 1 từ 10 - 20cm, còn tại Châu Đốc khoảng 3,3 - 3,4m cao hơn báo động 1 từ 30 - 40cm. Nếu trong thời gian tới không có mưa bão bất thường thì đây cũng là đỉnh lũ chính vụ miền Tây trong năm 2026.

Do ảnh hưởng của lũ, triều cường và khả năng mưa lớn, trong 10 ngày tới, nhiều nơi ở ĐBSCL nguy cơ cao sẽ ngập nặng. Một số địa phương ở vùng thượng nguồn của ĐBSCL và khu vực ven sông chính như TP.Long Xuyên (cũ) và trung tâm vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp), cần đề phòng nguy cơ ngập úng, vỡ và tràn bờ bao sản xuất. Cao điểm của đợt ngập từ ngày 27.9 đến ngày 2.10.

Đặc biệt, ở vùng giữa nơi tập trung nước lũ từ đầu nguồn về và triều cường cao nên mực nước phổ biến trên báo động 3. Trong đó, nguy cơ ngập nghiêm trọng nhất được nhận định sẽ xảy ra trên các khu vực trung tâm thuộc TP. Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực giữa 2 sông Tiền sông Hậu thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Mực nước khu vực ven biển phổ biến từ báo động 2 - 3. Các khu vực dân sinh và vùng sản xuất tôm lúa có địa hình thấp trũng ven sông chính như vùng trung tâm tỉnh Cà Mau, các tiểu vùng thủy lợi bắc Cà Mau, khu vực bên trong hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp và khu vực ven sông Gành Hào thuộc 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu (cũ), cần đề phòng và chủ động các phương án ứng phó với nguy cơ ngập úng.