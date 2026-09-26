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    Kinh tếKinh tế xanh

    TP.HCM và Nam bộ lại sắp mưa lớn kết hợp triều cường cao

    Chí Nhân
    Chí Nhân
    Mây giông đang phát triển mạnh trên bầu trời TP.HCM và khu vực Nam bộ, dự báo sắp có mưa lớn kết hợp triều cường cao gây ngập nhiều nơi.

    Chiều nay 26.9, mây giông phát triển mạnh trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh thành Nam bộ, gây mưa nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa lớn. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, ngoài TP.HCM, mưa giông đang xuất hiện ở các tỉnh thành như: Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và An Giang.

    TP.HCM và Nam bộ lại sắp mưa lớn kết hợp triều cường cao- Ảnh 1.

    Mây giông phát triển mạnh, khả năng mưa lớn kết hợp triều cường cao gây ngập nhiều nơi

    ẢNH: CHÍ NHÂN

    Trong ngày 27 - 28.9, thời tiết khu vực chuyển tốt và ổn định hơn, phổ biến ngày nắng, mưa thu hẹp; khả năng về chiều tối xuất hiện mưa rải rác và cục bộ có mưa lớn.

    Trong khi mưa lớn có xu hướng giảm thì triều cường lại lên cao và sẽ đạt đỉnh trong một vài ngày tới. Sáng 26.9, mực nước cao nhất trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An vượt báo động 1 và Nhà Bè xấp xỉ báo động 2 còn trạm Thủ Dầu Một gần báo động 3.

    Mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn đang lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch. Đợt triều này được dự báo đạt đỉnh trong các ngày 28 - 30.9. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước đỉnh triều dự báo ở mức 1,60 - 1,65m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 3cm. Trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,75 - 1,85 m, cao hơn báo động 3 khoảng 15 - 25cm. Thời gian xuất hiện đỉnh triều khoảng 6 - 8 giờ và 17 - 19 giờ hằng ngày.

    Cảnh báo, mưa lớn xảy ra cùng thời điểm triều cường đạt đỉnh có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, vùng ven sông và những nơi có hệ thống thoát nước hạn chế.

    Ở khu vực miền Tây, mực nước tại Cần Thơ trên sông Hậu sáng nay 2m, đạt báo động 3, còn trạm Mỹ Thuận trên sông Tiền 1,93m, cao hơn báo động 3 là 13cm. Đỉnh triều trên sông Hậu tại Cần Thơ sẽ đạt mức từ 2,1 - 2,15m, cao hơn báo động 3 từ 10 - 15cm. Trong khi đó, mực nước sông Tiền tại Mỹ Thuận từ 2 - 2,05m, cao hơn báo động 3 từ 20 - 25cm. Mức độ rủi ro thiên tai trên khu vực hạ lưu sông Tiền và sông Hậu ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng khả năng ngập úng ở những vùng trũng thấp ven sông.

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