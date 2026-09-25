Thời tiết cuối tuần ở TP.HCM và Nam bộ ra sao?

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, trong hôm nay ngày rằm tháng 8 - tết Trung thu, thời tiết TP.HCM và Nam bộ vẫn còn mưa xảy ra diện rộng nhưng mưa lớn thu hẹp dần. Trong những ngày tiếp theo, mưa cũng giảm dần về diện và lượng. Nguyên nhân do dải hội tụ nhiệt đới đang có trục qua khu vực nam Trung bộ sẽ nâng trục chậm lên phía bắc. Khu vực Nam bộ chỉ còn chịu ảnh hưởng nhẹ từ rìa phía nam của dải hội tụ. Bên cạnh đó, gió tây nam cũng suy yếu nên mưa giông giảm dần.



Thời tiết TP.HCM và Nam bộ mưa giảm nhưng triều cường lên nhanh ẢNH: PHẠM HỮU

Do đó, thời tiết còn mưa giông diện rộng nhưng mưa tập trung nhiều về chiều và tối. Mưa lớn còn xảy ra nhưng càng về cuối tuần sẽ thu hẹp dần trên khu vực. Buổi sáng và trưa trời phổ biến có nắng và mây đan xen, riêng các khu vực ven biển có mưa cục bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dù mưa giảm nhưng triều cường lại đang lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch. Đỉnh của đợt triều cường lần này có khả năng xuất hiện vào ngày 28 - 30.9 (tức 18 - 20.8 âm lịch). Tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,58 - 1,63m, ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 3. Riêng trạm Thủ Dầu Một từ 1,75 - 1,85m, ở mức trên báo động 2 khoảng 15 - 25cm. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp.

Trên ĐBSCL, dự báo đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 27 - 29.9 (tức ngày 17 - 19 tháng 8) có khả năng tại trạm Cần Thơ (trên sông Hậu) sẽ đạt mức khoảng 2,1 - 2,2m, trên báo động 3 từ 10 - 20cm. Tại Mỹ Thuận (trên sông Tiền) sẽ đạt mức khoảng 1,95-2,05m, trên báo động 3 từ 15 - 25cm.

Các trạm ở khu vực cửa sông, ven biển ở mức xấp xỉ từ báo động 1 - 2. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng khả năng ngập úng ở những khu vực trũng thấp và ven sông. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở cấp 2.