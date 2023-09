Hàng Mã 'nhuộm' sắc đỏ, đồ chơi truyền thống đắt khách tết Trung thu

Đồ chơi truyền thống "lên ngôi"



Phố Hàng Mã (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi được coi là "thủ phủ" đồ chơi trung thu của thủ đô, những ngày sát tết Trung thu 2023 trở nên tấp nập hơn hẳn.

Các mặt hàng đồ chơi bày bán khá phong phú, đa dạng với đủ màu sắc từ đồ chơi truyền thống đến hàng ngoại nhập. Trong đó, các mặt hàng đồ chơi truyền thống như mặt nạ chú Tễu, đèn kéo quân, trống bỏi, đèn ông sao, đèn con cá, đèn cù, đầu lân… chiếm phần lớn lượng sản phẩm tại các gian hàng, được rất nhiều người lựa chọn.

Mặt nạ chú Tễu, đèn kéo quân, trống bỏi, đèn ông sao, đèn con cá, đèn cù, đầu lân… chiếm phần lớn lượng sản phẩm tại các gian hàng

Theo ghi nhận, phần lớn các mặt hàng đồ chơi năm nay đã được cải tiến nhiều về mẫu mã và xuất hiện thêm nhiều loại sản phẩm mới. Một số loại đồ chơi truyền thống được cách tân đổi mới về màu sắc, kiểu cách nhưng vẫn giữ được nét truyền thống Việt. Bên cạnh đó, các mặt hàng đồ chơi của một số nước như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc… cũng được bày bán nhưng ít được người tiêu dùng lựa chọn.

Đèn lồng có giá dao động từ 30.000 - 350.000 đồng/chiếc; đèn ông sao có giá từ 20.000 - 40.000 đồng/chiếc tùy loại và kích cỡ; các loại trống có giá từ khoảng 50.000 - 250.000 đồng/chiếc tùy loại và kích cỡ. Đèn kéo quân giá từ 100.000 - 300.000 đồng/chiếc; đầu lân từ khoảng 130.000 - 700.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ; mặt nạ bằng giấy bồi dao động từ 30.000 - 90.000 đồng/chiếc; đèn lồng nhựa từ 50.000 - 350.000 đồng/chiếc…

Ông Nguyễn Văn Tùng, một tiểu thương tại phố Hàng Mã, cho biết vài năm trở lại đây, những dòng đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đầu lân hay mặt nạ giấy bồi… vẫn là những mặt hàng tiêu thụ ổn định nhất.

Theo các chủ kinh doanh, một số loại đèn lồng chủ yếu được sản xuất từ các làng nghề trong nước như làng Hảo (xã Liêu Xá, H.Yên Mỹ, Hưng Yên); làng Hậu Ái (xã Vân Canh, H.Hoài Đức, Hà Nội) QUỲNH VÂN

"Từ đầu tháng 8 đến nay, cửa hàng nhà tôi bán được rất nhiều sản phẩm đồ chơi trung thu truyền thống các loại. Số lượng này nhiều hơn so với cùng thời điểm năm trước do có khách quen, cứ người này giới thiệu cho người kia. Năm nay, mẫu mã đa dạng, phong phú hơn. Đến thời điểm này, tại cửa hàng không còn hàng để bán buôn, chỉ còn số ít để bán lẻ, phục vụ những ngày cận trung thu", ông Tùng nói.

Lý giải về việc trở lại mua đồ chơi truyền thống cho các con, cháu của mình, chị Vũ Thùy Dung (38 tuổi, trú Q.Đống Đa, Hà Nội) cho rằng, các sản phẩm đồ chơi truyền thống gắn với tuổi thơ của bao thế hệ, mang tính giáo dục cao và giá thành hợp lý.

"Ngoài việc chú trọng về hình thức, chất lượng và độ an toàn của sản phẩm cũng là lý do khiến tôi lựa chọn các mặt hàng truyền thống. Nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, các chất liệu tự nhiên như tre, gỗ thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn. Hơn nữa, mẫu mã các sản phẩm thủ công truyền thống đã có nhiều cải tiến, bắt mắt nên các bạn nhỏ rất thích", chị Dung chia sẻ.

Hốt bạc nhờ "bắt trend"

Năm nay, bên cạnh các mẫu lồng đèn truyền thống như đèn lồng giấy, đèn lồng bóng kính với nhiều hình thù sinh động, rực rỡ sắc màu, có cả các loại lồng đèn handmade được làm từ nứa, len. Đặc biệt, mẫu lồng đèn con thỏ mini làm bằng chất liệu tre, có đính thêm một chú thỏ bông tiếp tục "làm mưa, làm gió" trên thị trường.

Các sản phẩm mặt nạ với những nhân vật quen thuộc như ông Địa, chú hề, chú Tễu… được làm bằng giấy bồi với màu sắc tươi tắn, bắt mắt có giá từ 20.000 - 40.000 đồng/chiếc NGUYỆT QUỲNH - THẢO VÂN

Nguyễn Hà My (21 tuổi, trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội) khởi nghiệp từ lồng đèn con thỏ "hot trend" chia sẻ: "Để làm chiếc lồng đèn con thỏ rất dễ và rẻ, chỉ khoảng 4.000 - 5.000 đồng một lồng bé hoặc thuyền nan, sau đó mình mua thêm phụ kiện về gắn. Tổng chi phí cho một chiếc đèn lồng con thỏ hoàn thiện chỉ chưa đến 15.000 đồng, nhưng lại có thể bán ra với giá dao động từ 25.000 - 40.000 đồng/chiếc".

Tại phố Hàng Mã, hàng ngày có rất nhiều khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến mua mặt hàng này để chụp ảnh và quay clip. Ngoài ra còn có nhiều khách buôn từ các nơi đổ về tìm mua loại lồng đèn này với số lượng lớn.

Lồng đèn con thỏ là đồ chơi “hot trend” của trung thu năm nay, được bày bán ở hầu hết các cửa hàng NGUYỆT QUỲNH - THẢO VÂN

Bà Âu Thị Thu Thuỷ, một tiểu thương tại phố Hàng Mã, cho biết hàng của bà chủ yếu bán loại lồng đèn con thỏ và thu nhập khấm khá hơn những năm trước.



"Tôi bán từ đầu tháng 8, cứ 10 người đến mua thì đến 8 - 9 người tìm mua lồng đèn con thỏ. Có những ngày tôi bán cả trăm chiếc, làm không kịp để bán cho khách hàng. Bán ở đây bao nhiêu năm nhưng năm nay bán được nhất", bà Thuỷ phấn khởi nói.