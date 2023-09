Ấm áp, rộn ràng tết Trung thu cho trẻ em nghèo

Năm nay là năm thứ 11, chị Đoàn Thị Tỉnh, Trưởng nhóm "Từ thiện yêu thương" phối hợp với Đoàn thanh niên các xã trên địa bàn H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) và huyện miền núi Trà Bồng (Quảng Ngãi) tổ chức chương trình "Mang ánh trăng về" cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng trăm trẻ em nghèo được nhận quà trung thu

Để chương trình diễn ra đúng mục đích, mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực cho các cháu thiếu nhi, ngay từ đầu tháng 8 âm lịch hằng năm, các thành viên trong nhóm "Từ thiện yêu thương" đã phân công nhau phối hợp với các tổ chức cơ sở Đoàn tiến hành khảo sát những trường hợp trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tìm hiểu, nắm chắc phong tục tập quán từng địa phương và nhu cầu thiết yếu, sở thích của các cháu thiếu nhi.

Các tình nguyện viên trong nhóm “Từ thiện yêu thương” làm lồng đèn tặng trẻ em nghèo vui tết Trung thu ĐỨC MINH

Qua 11 năm, chương trình "Mang ánh trăng về" của nhóm "Từ thiện yêu thương" đã tổ chức cho hơn 5.700 trẻ em có sân chơi bổ ích, vui tươi, lành mạnh mỗi dịp tết Trung thu; kinh phí được huy động bằng tiền mặt và vật chất từ sự đóng góp tự nguyện của các nhà hảo tâm và tổ chức chính trị - xã hội.

Chị Đoàn Thị Tỉnh, người đóng vai trò chủ công của chương trình "Mang ánh trăng về", chia sẻ: "Năm nay chúng tôi phối hợp tổ chức trung thu cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Bình Chánh, Bình Nguyên, Bình Khương (H.Bình Sơn) và 230 cháu thiếu nhi là đồng bào Cor ở xã Trà Giang, H.Trà Bồng".

Nhóm "Từ thiện yêu thương" tổ chức tết Trung thu cho trẻ em ở xã Bình Chánh (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) ĐỨC MINH

Lạ lẫm với lồng đèn ông sao và chiếc bánh trung thu trên tay, cháu Hồ Thị Quỳnh Như, người đồng bào Cor ở thôn 1, xã Trà Giang, hồ hởi: "Trời mưa rất to mà các cô, các chú ở dưới xuôi cũng lên đây tổ chức tết Trung thu để con và các bạn được ăn bánh nướng và xem múa lân, xem ông địa. Các cô, các chú còn cắt móng tay, hớt tóc cho con và các bạn nên con vui lắm".

Những em bé đồng bào Cor rất thích thú và vui mừng khi lần đầu tiên được xem múa lân ĐỨC MINH

Chị Hồ Thị Huy, Bí thư Đoàn xã Trà Giang (H.Trà Bồng) xúc động: "Tôi rất cảm phục và biết ơn khi biết các bạn tình nguyện viên, các em trong đội văn nghệ, đội lân sư rồng phải di chuyển hàng giờ dưới trời mưa to để mang niềm vui của tết Trung thu từ đồng bằng lên sẻ chia cùng trẻ em miền núi nơi đây".

Mang trung thu đến với trẻ em miền núi

Vượt hàng chục cây số, qua 2 cầu treo, lội suối và trèo dốc, với chương trình "Trăng sáng ước mơ", nhóm thiện nguyện Quảng Ngãi đã mang không khí trung thu từ dưới xuôi lên với làng Vờ, xã miền núi Ba Nam, H.Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Nhóm thiện nguyện Quảng Ngãi chở quà và đội lân vượt nhiều suối và dốc để mang trung thu đến với trẻ em làng Vờ, xã miền núi Ba Nam ĐỨC MINH

Tại đây, nhóm thiện nguyện đã chế biến trà sữa, xúc xích, cá viên chiên, bánh phồng tôm và bún xương heo cho 85 trẻ em người đồng bào H're. Bên cạnh đó, còn tặng mỗi cháu 1 phần quà, gồm: ba lô, mền, dép, sữa và bánh kẹo. Đồng thời, tổ chức cắt tóc, vệ sinh cho trẻ em. Đặc biệt, tiết mục múa lân và màn ảo thuật đã khiến các em vô cùng thích thú.

Nhóm thiện nguyện Quảng Ngãi chuẩn bị một bữa ăn cho trẻ ở làng Vờ, xã Ba Nam ĐỨC MINH

Niềm vui khi được nhận quà trung thu của các bé người H're ở làng Vờ, xã Ba Nam ĐỨC MINH

Cũng mang trung thu về với trẻ em nghèo, nhưng theo cách làm riêng, bác sĩ Nguyễn Tiến, người con của quê hương Quảng Ngãi hiện đang công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng 100 phần quà, 12 chiếc xe đạp và 20 triệu đồng tiền mặt cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn.

Hớt tóc miễn phí cho trẻ em miền núi ĐỨC MINH

Xác định công tác dân vận, an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ chính trị trung tâm nên hằng năm, vào dịp trung thu, ngoài việc tổ chức tặng quà, động viên con của cán bộ đang công tác tại cơ quan, Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự H.Bình Sơn đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ mang tết Trung thu đến với trẻ em đồng bào Cor ở thôn Thọ An, xã Bình An (H.Bình Sơn) và các địa phương kết nghĩa trong huyện.

Trung tá Cao Văn Chung, Chính trị viên phó Ban CHQS H.Bình Sơn tặng quà, động viên trẻ em thôn 3, xã Trà Giang, H.Trà Bồng ĐỨC MINH

Năm nay, trước mùa trung thu, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự H.Bình Sơn đã hành quân về thôn 3, xã Trà Giang, H.Trà Bồng để làm công tác dân vận, tặng quà là sách vở, nhu yếu phẩm và hỗ trợ tiền mặt nhằm động viên trẻ trong thôn nỗ lực, phấn đấu học tập.

Những món quà, những chương trình hoạt động vui tết Trung thu là sự gửi gắm, sẻ chia yêu thương, tình cảm ấm áp mà cộng đồng xã hội mang đến cho trẻ em, để tạo động lực cho các em nỗ lực trong học tập, vươn lên trong cuộc sống.