Vùng áp thấp tồn tại ngay trên khu vực Nam bộ gây mưa rất lớn

Giữa trưa 23.9, bầu trời ở TP.HCM tối sầm vì mây giông phát triển mạnh, sau đó khoảng 30 phút một trận mưa lớn xuất hiện. Sau trận mưa kéo dài giữa trưa, đến đầu giờ chiều dù mưa có giảm nhưng trời vẫn u ám vì mây giông và những đợt mưa mới sắp tràn về.



Mây giông tiếp tục phát triển mạnh trên địa bàn TP.HCM và khu vực Nam bộ, chiều tối nay tiếp tục mưa lớn NGUỒN: HYMETNET - VNDMS

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, ngoài dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực nam Trung bộ và Nam bộ thì vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông đã di chuyển về phía Nam bộ. Đây là nguyên nhân khiến thời tiết hôm nay rất xấu và mưa lớn kéo dài. Dự báo trong 3 giờ tới, lượng mưa phổ biến trên khu vực Nam bộ từ 30 - 50mm, có nơi cao hơn. Cần đề phòng mưa lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng cục bộ ở những khu vực trũng thấp.

Hiện tại, Nam bộ đang đón đợt mưa lớn nhất kể từ đầu năm 2026 và hôm nay (23.9) sẽ là ngày thời tiết xấu nhất trong đợt mưa lớn này. Tổng lượng mưa trong 24 giờ tới ở nhiều nơi tiếp tục có mưa to đến rất to. Trên khu vực Nam bộ, mưa lớn sẽ tập trung ở bắc miền Đông như Lâm Đồng, Đồng Nai và khu vực bán đảo Cà Mau.

Nhiều nơi ở Nam bộ xuất hiện mưa lớn NGUỒN: VRAIN

Mưa lớn ở TP.HCM, nước cuồn cuộn khiến người dân 'mắc kẹt' giữa giờ tan tầm

Đáng chú ý, mưa có thể kéo dài liên tục, trọng tâm mưa sẽ tập trung từ trưa chiều và đến tối và có cả mưa vào ban đêm… Trong mưa giông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ ngập sâu ở nhiều khu vực, trong đó có TP.HCM. Cần chú ý, hiện đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch đang lên nhanh, đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp triều cường cao khiến tình hình ngập càng nghiêm trọng. Dự báo đỉnh của đợt triều cường trong những ngày tới trên sông Sài Gòn có thể đạt mức từ báo động 2 - 3 và vượt báo động 3.

Đáng chú ý, đợt mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 25.9, sau đó từ ngày 26.9 mưa bắt đầu giảm dần về lượng và diện.



