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    Đời sốngCộng đồng

    Mưa lớn cùng triều cường ở TP.HCM: Nhiều 'rốn ngập' mênh mông nước

    Cao An Biên -Phạm Hữu
    Chiều tối 27.9, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực TP.HCM đúng lúc triều cường dâng cao, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, người dân chật vật lội nước.

    Ghi nhận của Thanh Niên chiều tối nay 27.9, thời tiết TP.HCM có mưa lớn ở nhiều khu vực. Tại đường Hồ Học Lãm, đoạn giao với đại lộ Võ Văn Kiệt (phường An Lạc) mênh mông nước, người dân chật vật di chuyển qua đoạn ngập sâu, nước đen ngòm. Trong khi đó, đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Hưng), trời mưa kết hợp với kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch cũng khiến một số đoạn ngập sâu.

    Chiều tối nay 27.9 mưa lớn cùng triều cường ở TP.HCM: Nhiều 'rốn ngập' mênh mông nước - Ảnh 1.

    Trời mưa như trút đổ xuống TP.HCM chiều tối nay 27.9 khiến một đoạn đường Hồ Học Lãm (phường An Lạc), được xem là một trong những "rốn ngập" ở TP.HCM mênh mông nước

    ẢNH: CAO AN BIÊN

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    Chiều tối nay 27.9 mưa lớn cùng triều cường ở TP.HCM: Nhiều 'rốn ngập' mênh mông nước - Ảnh 2.

    Trước đó, từ chiều, trời chuyển mưa đen kịt. Sau đó, mưa trút xuống nhiều khu vực trung tâm cũng như ngoại thành TP.HCM

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Chiều tối nay 27.9 mưa lớn cùng triều cường ở TP.HCM: Nhiều 'rốn ngập' mênh mông nước - Ảnh 3.

    Nước tràn lên vỉa hè khiến một số người bán hàng rong ế ẩm. Một tiểu thương bán trên đường Hồ Học Lãm cho biết cứ mỗi lần mưa lớn, đường ngập thì không có khách. "Người ta lo đi nhanh qua đường ngập chứ ghé lại mua làm gì", bà bày tỏ

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    [CLIP]: Chiều tối nay 27.9 mưa lớn cùng triều cường ở TP.HCM: Nhiều "rốn ngập" mênh mông nước

    Chiều tối nay 27.9 mưa lớn cùng triều cường ở TP.HCM: Nhiều 'rốn ngập' mênh mông nước - Ảnh 4.

    Đến khoảng 18 giờ, đường Hồ Học Lãm nước bắt đầu rút

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Chiều tối nay 27.9 mưa lớn cùng triều cường ở TP.HCM: Nhiều 'rốn ngập' mênh mông nước - Ảnh 5.

    Nhiều người lội nước đen ngòm

    ẢNH: CAO AN BIÊN

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    Chiều tối nay 27.9 mưa lớn cùng triều cường ở TP.HCM: Nhiều 'rốn ngập' mênh mông nước - Ảnh 6.

    Vào lúc 16 giờ 30 phút hôm nay, tại đường Phạm Hữu Lầu, triều cường bắt đầu dâng cao. Cùng với mưa lớn, việc di chuyển của người dân qua đoạn đường này khó khăn

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Chiều tối nay 27.9 mưa lớn cùng triều cường ở TP.HCM: Nhiều 'rốn ngập' mênh mông nước - Ảnh 7.

    Đường Phạm Hữu Lầu nước ngập một đoạn dài khoảng 500 m, khu vực ngập nặng nhất nằm tại giao lộ đường Phạm Hữu Lầu với đường 15B

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Chiều tối nay 27.9 mưa lớn cùng triều cường ở TP.HCM: Nhiều 'rốn ngập' mênh mông nước - Ảnh 8.

    Nhiều người cẩn thận di chuyển qua đoạn ngập sâu. Theo dự báo, kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch sẽ đạt đỉnh trong những ngày tới

    ẢNH: PHẠM HỮU

     

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