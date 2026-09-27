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Chiều tối 27.9, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực TP.HCM đúng lúc triều cường dâng cao, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, người dân chật vật lội nước.
Ghi nhận của Thanh Niên chiều tối nay 27.9, thời tiết TP.HCM có mưa lớn ở nhiều khu vực. Tại đường Hồ Học Lãm, đoạn giao với đại lộ Võ Văn Kiệt (phường An Lạc) mênh mông nước, người dân chật vật di chuyển qua đoạn ngập sâu, nước đen ngòm. Trong khi đó, đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Hưng), trời mưa kết hợp với kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch cũng khiến một số đoạn ngập sâu.
Mưa lớn gặp triều cường, nước dâng sát hàng quán ở TP.HCM
[CLIP]: Chiều tối nay 27.9 mưa lớn cùng triều cường ở TP.HCM: Nhiều "rốn ngập" mênh mông nước
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