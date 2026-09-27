Mưa lớn cùng triều cường ở TP.HCM: Nhiều 'rốn ngập' mênh mông nước

Nước tràn lên vỉa hè khiến một số người bán hàng rong ế ẩm. Một tiểu thương bán trên đường Hồ Học Lãm cho biết cứ mỗi lần mưa lớn, đường ngập thì không có khách. "Người ta lo đi nhanh qua đường ngập chứ ghé lại mua làm gì", bà bày tỏ