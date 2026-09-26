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    Đời sốngCộng đồng

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường Mã Lò lại thành 'sông', nhiều xe chết máy

    Vũ Đoan-Phạm Hữu
    Mưa lớn kéo dài chiều tối 25.9 khiến đường Mã Lò (TP.HCM) ngập gần nửa mét, nhiều xe máy chết máy. Đến 20 giờ, có đoạn nước vẫn chưa rút, người dân chật vật tìm đường về nhà.

    Cơn mưa lớn bắt đầu từ khoảng 15 giờ và kéo dài nhiều giờ khiến nước dâng nhanh trên đường Mã Lò. Đến khoảng 19 giờ, nhiều đoạn trên đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông, TP.HCM) vẫn chìm trong nước, có nơi ngập gần nửa mét.

    Nước ngập sâu tại đây khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn. Hàng loạt xe máy cố chạy qua khu vực ngập bị chết máy, người điều khiển phải xuống xe, dắt bộ giữa dòng nước. Một số người chọn cách đứng trên vỉa hè chờ nước rút thay vì tiếp tục di chuyển. Có trường hợp dù nhà chỉ cách vị trí ngập không xa nhưng vẫn không thể về nhà do nước phủ kín đường.

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường Mã Lò lại thành ‘sông’, xe chết máy la liệt - Ảnh 1.

    Chiều tối 25.9, sau cơn mưa lớn đường Mã Lò lại tiếp tục ngập sâu

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường Mã Lò lại thành ‘sông’, xe chết máy la liệt - Ảnh 2.

    Đường Mã Lò luôn trở thành "rốn ngập" mỗi khi mưa lớn

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường Mã Lò lại thành ‘sông’, xe chết máy la liệt - Ảnh 3.

    Mực nước ngập hôm nay tại đường này có nơi lên đến nửa mét

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Ghi nhận tại đường Mã Lò, dòng xe qua khu vực ngập di chuyển chậm. Mỗi khi có ô tô chạy qua, nước dâng và tạo sóng khiến người đi xe máy càng khó khăn. Đến tối, nước vẫn chưa rút hết.

    Anh Nguyễn Văn Tài (phường Tân Tạo, TP.HCM) cho biết: "Mưa lớn quá, tôi phải tắt máy xuống xe dẫn bộ không dám chạy qua. Mỗi lần ngập xe hư, phải tốn tiền sửa".

    Lê Tấn Dũng, sinh viên Trường đại học Sài Gòn (nhà ở đường Vĩnh Lộc B) trên đường đi học về đến đoạn đường này phải tắt máy dựng xe lên vỉa hè chờ nước rút. Dũng cho biết có lúc em chờ gần 1 tiếng để nước mới rút để về nhà.

    Đến 20 giờ đoạn đường này vẫn trong tình trạng ngập sâu, giao thông hỗn loạn.

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường Mã Lò lại thành ‘sông’, xe chết máy la liệt - Ảnh 4.

    Đoạn đường ngập kéo dài khoảng hơn 1 km, từ giao lộ Chiến Lược đến Hương lộ 2

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường Mã Lò lại thành ‘sông’, xe chết máy la liệt - Ảnh 5.

    Người dân rất khó khăn trong việc di chuyển khỏi điểm ngập nước trong tối 25.9

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường Mã Lò lại thành ‘sông’, xe chết máy la liệt - Ảnh 6.

    Nhiều người ái ngại việc di chuyển trong nước ngập nên đành cho xe lên lề chờ nước rút mới dám về nhà

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường Mã Lò lại thành ‘sông’, xe chết máy la liệt - Ảnh 7.

    Một phụ nữ bồng con lội nước ngập để về nhà trong đêm

    ẢNH: VŨ ĐOAN


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