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    Đời sốngCộng đồng

    Trung tâm TP.HCM ngập lênh láng ở nhiều tuyến đường trong cơn mưa lớn chiều nay

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Chiều 23.9, cơn mưa lớn đổ xuống khu vực trung tâm TP.HCM khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng ngập nước. Trên các đường Pasteur, Lê Lợi, Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn, Bùi Viện... nhiều người phải lội nước, phương tiện di chuyển chậm.

    Ghi nhận lúc 13 giờ, trên đường Pasteur (phường Sài Gòn, TP.HCM) nước bắt đầu dâng tại một số đoạn, phủ kín mặt đường và tràn lên vỉa hè. Đoạn ngập trên đường Pasteur kéo dài từ giao lộ với Hàm Nghi đến đường Lê Thánh Tôn. Tại đây, người đi xe máy phải giảm tốc độ, lựa chọn những vị trí ít ngập để di chuyển. Một số xe ô tô khi chạy qua vùng nước tạo thành những đợt sóng, khiến người đi bộ và xe máy lưu thông bên cạnh thêm khó khăn.

    Theo người dân tại đây, nước ngập bắt đầu vào khoảng 12 giờ 30 phút và kéo dài đến tận 14 giờ vẫn chưa hết.

    Mưa lớn chiều nay làm nhiều đường ở trung tâm TP.HCM ngập lênh láng - Ảnh 1.

    Cơn mưa lớn vào chiều nay 23.9 khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM ngập nặng

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay làm nhiều đường ở trung tâm TP.HCM ngập lênh láng - Ảnh 2.

    Ngay sau đó khoảng 30 phút, các tuyến đường ở trung tâm TP.HCM như Lê Lợi, Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn... đều lênh láng nước

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay làm nhiều đường ở trung tâm TP.HCM ngập lênh láng - Ảnh 3.

    Đường Lê Lợi ngập sâu, kéo dài gần như suốt tuyến đường

    ẢNH: PHẠM HỮU

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    Mưa lớn chiều nay làm nhiều đường ở trung tâm TP.HCM ngập lênh láng - Ảnh 4.

    Làn ô tô trên đường Lê Lợi bị nước bủa vây

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay làm nhiều đường ở trung tâm TP.HCM ngập lênh láng - Ảnh 5.

    Mực nước tại đường Lê Lợi lên đến hơn 30 cm, người dân vất vả đi lại

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn ở TP.HCM, nước cuồn cuộn khiến người dân 'mắc kẹt' giữa giờ tan tầm

    Trên đường Lê Lợi và Hàm Nghi, lượng phương tiện đông trong lúc mưa lớn khiến việc đi lại càng khó khăn. Nước mưa không thoát kịp gây nên tình trạng ngập nước kéo dài. Nhiều người phải dừng xe trú mưa tại khu vực trạm xe buýt phải lội nước hoặc tìm cách di chuyển chậm qua những đoạn ngập.

    Ở đường Lê Thánh Tôn, nước cũng xuất hiện trên mặt đường tại một số đoạn. Khu vực Bùi Viện, nơi thường xuyên có đông người qua lại, cũng ghi nhận tình trạng nước mưa dâng, ảnh hưởng việc đi lại của người dân và du khách.

    Mưa lớn chiều nay làm nhiều đường ở trung tâm TP.HCM ngập lênh láng - Ảnh 6.

    Đường Hàm Nghi (phường Sài Gòn) cũng trong cảnh ngập nước và kéo dài hầu hết tuyến đường

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay làm nhiều đường ở trung tâm TP.HCM ngập lênh láng - Ảnh 7.

    Đoạn ngập nước nặng nhất tại giao lộ Hàm Nghi - Pasteur

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay làm nhiều đường ở trung tâm TP.HCM ngập lênh láng - Ảnh 8.

    Đường Pasteur ngập nặng trong cơn mưa chiều nay

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay làm nhiều đường ở trung tâm TP.HCM ngập lênh láng - Ảnh 9.

    Đoạn ngập nặng là khu vực Pasteur - Tôn Thất Thiệp và trước trung tâm thương mại Takashimaya

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay làm nhiều đường ở trung tâm TP.HCM ngập lênh láng - Ảnh 10.

    Mực nước tại đường Pasteur có nơi lên đến gần đầu gối

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay làm nhiều đường ở trung tâm TP.HCM ngập lênh láng - Ảnh 11.

    Nước ngập tràn lên đến vỉa hè, người đi bộ không còn lối đi nào khác đành phải lội trong nước ngập

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay làm nhiều đường ở trung tâm TP.HCM ngập lênh láng - Ảnh 12.

    Trong khi đó, nhiều người từ trung tâm thương mại Takashimaya đành lội nước đi về

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay làm nhiều đường ở trung tâm TP.HCM ngập lênh láng - Ảnh 13.

    Do ngập nước nên giao thông tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ

    ẢNH: PHẠM HỮU

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