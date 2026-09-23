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    Đời sốngCộng đồng

    Phố Tây Bùi Viện ngập sâu sau mưa lớn, chính quyền đặt rào chắn hạn chế xe

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Mưa lớn chiều 23.9 khiến phố Tây Bùi Viện ở trung tâm TP.HCM nước dâng cao khoảng 30 cm, có nơi gần bánh xe máy. Nhiều hàng quán phải kê cao bàn ghế, đồ đạc để tránh nước tràn vào.

    Ghi nhận lúc 14 giờ tại phố Tây Bùi Viện (đường Bùi Viện, phường Bến Thành, TP.HCM ), nước ngập kéo dài suốt cả tuyến đường. Chỉ trên tuyến đường dài khoảng 400 mét, mực nước tại đây ngập sâu lên đến 30 cm, thậm chí có nơi ngập gần bánh xe máy.

    Do đó, tại giao lộ Bùi Viện - Đỗ Quang Đẩu, chính quyền phải đặt rào chắn lưu động, cảnh báo và hạn chế xe đi lại. Trong lúc mưa vẫn tiếp tục, nhiều người vẫn lội nước, trong khi một số người đi xe máy phải chạy chậm, tránh những đoạn nước sâu.

    Mưa lớn chiều nay làm Phố Tây Bùi Viện chìm trong nước - Ảnh 1.

    Đường Bùi Viện ngập sâu sau cơn mưa lớn vào đầu giờ chiều 23.9

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay làm Phố Tây Bùi Viện chìm trong nước - Ảnh 2.

    Nước ngập kéo dài suốt tuyến đường Bùi Viện

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay làm Phố Tây Bùi Viện chìm trong nước - Ảnh 3.

    Người dân sinh sống tại đường Bùi Viện cho biết đây là lần ngập và kéo dài trong thời gian lâu nhất ở đường này tính từ đầu năm 2026 đến nay

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay làm Phố Tây Bùi Viện chìm trong nước - Ảnh 4.

    Nhiều hàng quán phải kê cao ghế

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn đầu giờ chiều, đường phố trung tâm TP.HCM ngập nước lênh láng

    Bên cạnh đó, hoạt động buôn bán của các nhà hàng, quán ăn, quán bar… cũng bị ảnh hưởng nhiều. Một số hàng quán phải chủ động kê cao, dọn đồ đạc, bàn ghế ở khu vực sát mặt đường. Trên tuyến đường, mỗi khi có phương tiện chạy qua, nước văng lên vỉa hè, khiến người đi bộ phải vừa đi vừa né.

    Người dân sống tại phố Tây Bùi Viện cho biết cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống vào khoảng 12 giờ 30. Khoảng 30 phút sau, tuyến đường này đã ngập sâu trong nước. Đến khoảng 13 giờ 30 mực nước tại đây mới dâng cao hơn những đợt ngập trước. Đến 14 giờ 20, tuyến đường này vẫn trong tình trạng ngập nước.

    Mưa lớn chiều nay làm Phố Tây Bùi Viện chìm trong nước - Ảnh 5.

    Một số người phải ngồi trên ghế, đứng trên cao tránh ngập

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay làm Phố Tây Bùi Viện chìm trong nước - Ảnh 6.

    Các hàng quán khổ sở vì ngập nước tại đây

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay làm Phố Tây Bùi Viện chìm trong nước - Ảnh 7.

    Ngược lại, một số khách Tây lại có trải nghiệm... mới khi ngồi uống bia giữa nước ngập ở phố Tây Bùi Viện

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay làm Phố Tây Bùi Viện chìm trong nước - Ảnh 8.

    Đoạn giữa đường Bùi Viện là điểm ngập nặng. Chính quyền phải lắp biển báo di động hướng dẫn người dân khi di chuyển qua đây

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay làm Phố Tây Bùi Viện chìm trong nước - Ảnh 9.

    Đoạn giao lộ Bùi Viện - Đỗ Quang Đẩu ngập sâu nhất

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay làm Phố Tây Bùi Viện chìm trong nước - Ảnh 10.

    Đến 14 giờ 20, dù mưa đã ngớt nhưng tình trạng ngập nước tại đường Bùi Viện vẫn còn diễn ra

    ẢNH: PHẠM HỮU

     

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