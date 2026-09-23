Cảnh báo mưa lớn, ngập úng và lũ quét tại Đồng Nai từ ngày 23 - 25.9

Theo thông báo vào sáng 23.9 của Đài khí tượng thủy văn thành phố Đồng Nai, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 22.9 đến 7 giờ ngày 23.9), thành phố Đồng Nai có mưa nhiều nơi, có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Cảnh báo mưa lớn tập trung vào chiều và đêm từ ngày 23 - 25.9 ẢNH: H.K

Có nơi lượng mưa trên 100 mm; như khu vực Xuân Lộc 129 mm, Bình Long 124 mm; một số khu vực có lượng mưa vừa như Biên Hòa 79 mm, Trị An 61 mm, Trảng Bom 62 mm, Minh Lập 86 mm, Minh Tâm 86 mm, Phú Hiệp 74 mm; một số khu vực khác có lượng mưa thấp hơn như Đồng Xoài 43 mm, Phước Long 38 mm, Long Bình 38 mm, Đak Lua 35 mm, Long Khánh 26 mm, Hàng Gòn 43 mm, Túc Trưng 52 mm…

Trong 24 đến 48 giờ tới (từ 13 giờ ngày 23.9 đến 13 giờ ngày 25.9), dự báo khu vực thành phố Đồng Nai có mưa vừa, mưa to và giông; cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80 - 140 mm, có nơi trên 140 mm. Mưa lớn tập trung vào chiều và đêm.

Đài khí tượng thủy văn thành phố Đồng Nai cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, những khu vực ven sông, kênh rạch. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.