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    Khổ sở vì triều cường dâng cao ở TP.HCM, người dân chật vật chờ nước rút
    VideoĐời sống

    Khổ sở vì triều cường dâng cao ở TP.HCM, người dân chật vật chờ nước rút

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu

    Triều cường dâng cao đúng giờ tan tầm khiến đường Nguyễn Bình (xã Hiệp Phước, TP.HCM) ngập nhiều đoạn. Xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ, trong khi các hộ dân ven đường căng bạt, dùng bao cát ngăn nước tràn vào nhà.

    Khoảng 16 giờ 30, tại đường Nguyễn Bình (xã Hiệp Phước, TP.HCM), triều cường dâng cao tràn lên mặt đường, gây ngập nước ở nhiều đoạn. Điểm ngập nặng nhất kéo dài từ đoạn cầu Bà Sáu đến cầu Bà Chiêm 1. 

    Khổ sở vì triều cường dâng cao ở TP.HCM, người dân chật vật chờ nước rút

    Triều cường trùng với giờ tan tầm nên các phương tiện lưu thông qua khu vực này rất khó khăn, nhiều xe máy phải giảm tốc độ, di chuyển chậm, thậm chí bị chết máy người dân phải đẩy bộ. Mỗi khi ô tô, xe tải chạy qua, nước tạo thành những đợt sóng, tạt sang hai bên đường khiến người đi xe máy loạng choạng tay lái.

    Với những người dân sống ở tuyến đường này, cảnh nước dâng không chỉ gây khó khăn trong việc di chuyển mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Người dân phải canh con nước, lựa chọn thời điểm đi lại, đồng thời đắp bao cát, căng bạt ngăn nước tràn vào nhà.

    Đến khoảng 18 giờ 30, nước triều cường cũng có dấu hiệu rút bớt nhưng tình trạng ngập tại đường Nguyễn Bình tiếp tục ở mức cao.

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    Anh Lê Minh Chí, hộ dân sống tại đường Nguyễn Bình cho biết, cảnh ngập nước do triều cường dâng cao diễn ra trong nhiều năm qua. Vào những tháng cuối năm, nước đã bắt đầu dâng cao mỗi tháng 2 lần. Tuy nhiên, càng về sau này, mức nước triều dâng ngày càng cao hơn các năm trước khiến cuộc sống ở đây hết sức khó khăn.

    "Như hôm nay nước bắt đầu dâng từ lúc 15 giờ 30 mà tới hơn 18 giờ nhưng vẫn chưa rút nữa. Như vậy ở đường này cứ mỗi tháng lại ngập vài ngày, mỗi ngày ngập 2 lần", anh Chí chia sẻ.

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