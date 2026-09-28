TP.HCM đã đầu tư bao nhiêu cho chống ngập

Theo kế hoạch thoát nước, chống ngập năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 7.150 tỉ đồng, nhằm giải quyết 3 trong 50 vị trí ngập có độ sâu từ 30 cm trở lên và thời gian ngập quá 30 phút.

Con số 3/50 khiến bài toán chống ngập trở nên đáng chú ý. Nhưng để hiểu 7.150 tỉ đồng được sử dụng như thế nào, cần nhìn vào phạm vi đầu tư của TP.HCM sau khi mở rộng địa giới.

7.150 tỉ đồng chống ngập tại TP.HCM: Vì sao chỉ giải quyết được 3/50 điểm?

Trong 9 dự án, 4 dự án tại khu vực Bình Dương cũ có tổng mức đầu tư hơn 5.437 tỉ đồng, chiếm khoảng 76%. Khu vực TP.HCM cũ có 3 dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.342 tỉ đồng; khu vực Thủ Đức cũ hơn 4 tỉ đồng; còn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ hơn 366 tỉ đồng.

Các dự án này gồm nhiều hạng mục hạ tầng như nâng cấp đường, xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý các tuyến tiêu thoát nước và gia cố bờ sông. Điều đó cho thấy bài toán thoát nước hiện không còn chỉ tập trung ở khu vực đô thị trung tâm, mà đã trải rộng trên địa bàn TP.HCM mới.

Nước ngập trên một tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố (ảnh chụp chiều 23.9) ẢNH: PHẠM HỮU

Tuy nhiên, trong khi các dự án chưa hoàn thành, nhiều điểm ngập vẫn phải được xử lý bằng các phương án ứng cứu. Khi xảy ra sự cố, lực lượng quản lý được bố trí trực cơ động 24/7, đồng thời phối hợp với địa phương xử lý những trường hợp xả rác gây cản trở dòng chảy.

Vì sao chống ngập ở TP.HCM lại khó và tốn kém đến vậy?

Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến hệ thống cống không kịp tiêu thoát. Triều cường có thể đẩy nước ngược vào hệ thống từ các cửa xả. Dòng nước từ thượng nguồn cũng có thể làm gia tăng áp lực cho khu vực hạ lưu khi xảy ra cùng thời điểm với mưa lớn và triều lên.

Một yếu tố khác ngày càng được các chuyên gia lưu ý là sụt lún nền đất.

Tại hội thảo về thoát nước, chống ngập và xử lý nước thải đô thị tại TP.HCM ngày 15.9, PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh, Viện phó Khoa học Thủy lợi miền Nam, cảnh báo nếu tốc độ sụt lún trung bình khoảng 2 cm mỗi năm tiếp diễn, sau 50 năm nền đất có thể thấp hơn hiện nay khoảng 1 m.

Điều này khiến bài toán chống ngập trở nên khó hơn, bởi các công trình thoát nước phải hoạt động trong điều kiện nền đất ngày càng thấp.

Nước chưa rút sau một đêm mưa lớn, đến sáng nhiều nhà dân ở TP.HCM vẫn ngập sâu

Bên cạnh các công trình lớn, các chuyên gia cũng đề cập đến hồ điều hòa, không gian trữ nước và việc duy trì dòng chảy. Tổng lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM Raissa Marteaux cho rằng cơ sở hạ tầng chỉ là một phần của giải pháp, trong khi đô thị cần dành thêm không gian cho kênh, rạch, sông và trữ nước.

TP.HCM dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 sẽ bố trí khoảng 140.000 tỉ đồng cho 87 dự án, hướng đến giải quyết cơ bản 50 điểm ngập nặng. Cách tiếp cận cũng được định hướng theo quản lý tổng thể lưu vực, kết hợp hạ tầng xanh, hồ điều tiết và không gian trữ nước.

Như vậy, 7.150 tỉ đồng không phải toàn bộ nguồn lực chống ngập của TP.HCM, mà là tổng mức đầu tư của 9 dự án trong kế hoạch năm 2026. Còn để giải quyết bài toán ngập trên một đô thị rộng gần 6.800 km², thành phố phải đồng thời giải quyết nhiều yếu tố từ hạ tầng, quy hoạch, dòng chảy đến sụt lún và khả năng trữ nước.