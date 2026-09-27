Khắc phục sớm để bớt cảnh 'phố thành sông'

Khung cảnh lênh láng nước ngay giữa vùng đô thị sầm uất khiến nhiều bạn đọc (BĐ) đặt ra dấu hỏi lớn về hiệu quả thực tế của các dự án chống ngập hiện hữu.

"Mùa nước nổi" giữa lòng đô thị

BĐ Tung Vo Thanh thốt lên: "Ngay trung tâm TP mà ngập như "mùa nước nổi" ở miền tây. Không thể hiểu nổi mấy dự án chống ngập thế nào". BĐ Vũ Thị Thu Hương chia sẻ việc chạy xe trên đường trong những ngày này đúng là thử thách: "Chỉ mong sớm khắc phục chứ đi làm về mà gặp cảnh này mệt lắm luôn!".

Nước ngập trên một tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố (ảnh chụp chiều 23.9) ẢNH: PHẠM HỮU

BĐ Mai Phương Ngọc nêu: "Nếu một vấn đề cứ lặp đi lặp lại qua nhiều năm thì có lẽ không nên tiếp tục xem đó là những sự cố riêng lẻ. Cần nhìn lại từ khâu quy hoạch, dự báo nhu cầu cho đến phân công trách nhiệm giữa các đơn vị. Đường sá, thoát nước, giao thông công cộng, mật độ dân cư, trường học, bệnh viện… đều tác động qua lại với nhau. Vì vậy, với những dự án lớn, ngoài tổng mức đầu tư và thời gian hoàn thành, nên công khai cả mục tiêu đo lường được sau khi đưa vào sử dụng. Có như vậy mới tránh được tình trạng dự án hoàn thành về thủ tục nhưng bài toán ban đầu vẫn còn nguyên".

Theo BĐ Đào Quang Hưng, tình trạng ngập sau những trận mưa lớn cho thấy hệ thống hạ tầng chỉ phát huy hiệu quả khi được vận hành và bảo trì thường xuyên. Vì vậy, đầu tư cho hạ tầng thoát nước cần đi cùng kế hoạch duy tu, dữ liệu theo dõi và trách nhiệm rõ ràng giữa các đơn vị.

Cần dữ liệu để chống ngập hiệu quả

Từ thực trạng nêu trên, BĐ Đoàn Thị Hương gợi mở: "Cơ quan chức năng cần xác định rõ nước bị nghẽn ở miệng thu, do triều cường, hay do rác thải để áp dụng gói xử lý tương ứng, tránh việc triển khai các dự án quy mô nhưng sai "bệnh". Đồng thời, việc gắn mã QR tại miệng cống để báo cáo tình trạng tắc nghẽn chỉ thực sự phát huy tác dụng nếu có đội ngũ xử lý với thời hạn cam kết rõ ràng".

Còn BĐ Nguyễn Hoàng Bảo Nhi đề xuất: "Nên lập danh sách các nút thắt vận hành trong bán kính 500 m quanh mỗi điểm ngập. Nhiều nơi không thiếu cống mà thiếu người mở nắp, thiếu rào chắn, thiếu thông tin hoặc xe cứu hộ bị kẹt vì không có lối ưu tiên. Mỗi phường nên có một sơ đồ phản ứng theo phút, ghi rõ những ai nhận cảnh báo, xác minh, điều tiết giao thông và chịu trách nhiệm cập nhật cho dân. Cần thử nghiệm bằng các kịch bản giả lập trước mùa mưa, thay vì chờ sự cố rồi mới phân công. Dữ liệu phải được lưu đủ lâu để phân tích, không chỉ phục vụ theo dõi trực tiếp".

BĐ Đỗ Hồng Việt đưa ra ý tưởng: "Thành phố nên xây dựng biểu mẫu phản ánh cực ngắn, cho phép người dân gửi vị trí, độ sâu nước, thời điểm bắt đầu, thời gian rút và thiệt hại thực tế. Dữ liệu này phải được gắn tọa độ, loại phương tiện, nhóm dễ tổn thương và kiểm tra chéo với camera hoặc cảm biến. Một bảng điều khiển công khai có thể cho thấy điểm ngập nào lặp lại, điểm nào chỉ ngập do rác và điểm nào liên quan đến vận hành cống. Khi dữ liệu được trả lại cho cộng đồng dưới dạng dễ hiểu, người dân không chỉ là người báo sự cố mà còn trở thành lực lượng giám sát độc lập".

Còn BĐ Vũ Đặng Khánh My bày tỏ: "Khi đánh giá tác động, ngoài chỉ số kinh tế và kỹ thuật nên có thêm dữ liệu xã hội đủ chi tiết. Tôi đặc biệt quan tâm đến khâu lấy ý kiến. Nên công khai vấn đề ngay từ giai đoạn đầu, đưa ra vài phương án cùng ưu nhược điểm để lấy ý kiến người dân".