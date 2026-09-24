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    Thời sự

    TP.HCM duyệt dự án chống ngập gần 7.700 tỉ đồng khu vực phía tây

    Sỹ Đông
    Sỹ Đông
    Dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu, chống ngập cho lưu vực Tây Sài Gòn có tổng vốn gần 7.700 tỉ đồng.

    UBND TP.HCM vừa phê duyệt dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn (CRUS2), với tổng mức đầu tư 7.688 tỉ đồng, tương đương hơn 304 triệu USD.

    Dự án được triển khai tại các phường Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, An Hội Tây, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Bình Hưng Hòa, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 52,8 ha.

    TP.HCM duyệt dự án chống ngập gần 7.700 tỉ đồng khu vực phía tây - Ảnh 1.

    Người dân vất vả qua đoạn đường ngập khu vực quận Gò Vấp cũ

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, thời gian thực hiện từ năm 2024 - 2029. Dự án nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, chống ngập nước và ảnh hưởng biến đổi khí hậu tại các quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình cũ rộng khoảng 2.730 ha và khu vực phía bắc sân bay Tân Sơn Nhất rộng khoảng 758 ha.

    Tổng mức đầu tư dự án gồm 200 triệu USD vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tương đương 5.056 tỉ đồng; vốn đối ứng 2.632 tỉ đồng, tương đương 104 triệu USD.

    UBND TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư triển khai dự án, khẩn trương lập và trình thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch phân khu liên quan đến dự án CRUS2 theo quy định. Về giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư rà soát, xác định đầy đủ nhu cầu sử dụng đất và xử lý các phát sinh.

    Trường hợp dự án kéo dài sau năm 2029 vì lý do khách quan và được thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư về thời gian, chủ đầu tư phải trình bổ sung chi phí quản lý dự án để làm cơ sở cho Sở Xây dựng xem xét, thẩm định điều chỉnh dự án.

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