TP.HCM chi hơn 7.000 tỉ đồng chống ngập, đường Bình Quới sắp thoát cảnh bì bõm

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thoát nước, chống ngập năm 2026 với nhiều giải pháp đồng bộ từ quản lý, duy tu hệ thống hạ tầng đến đầu tư các công trình trọng điểm.

Đáng chú ý, thành phố dự kiến hoàn thành 9 dự án với tổng mức đầu tư hơn 7.150 tỉ đồng, góp phần xử lý 3 trong số 50 vị trí ngập có độ sâu từ 30 cm trở lên và thời gian ngập kéo dài trên 30 phút.

Nhóm dự án đầu tư xây dựng tập trung vào các công trình thoát nước, chống sạt lở, chỉnh trị sông rạch và hoàn thiện hạ tầng tiêu thoát nước tại nhiều khu vực.

Riêng khu vực TP.HCM cũ, thành phố sẽ hoàn thành 3 dự án với tổng mức đầu tư gần 1.343 tỉ đồng, giải quyết 2 vị trí ngập ở đường Phan Văn Hớn và đường Bình Quới. Đồng thời, các dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa cũng sẽ hoàn thiện, gồm khu vực khách sạn Sài Gòn Domaine, đoạn 3 qua Bình Quới - Cây Bàng - Rạch Chùa và đoạn 4 từ khu vực biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La San Mai Thôn.

Người dân trên đường Bình Quới (phường Bình Quới, TP.HCM) thường xuyên đối mặt với tình trạng ngập nước do triều cường ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ở khu vực Bình Dương (cũ), 4 dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.437 tỉ đồng sẽ được hoàn thành, gồm nâng cấp, mở rộng đường ĐT.748; xây dựng hệ thống thoát nước ĐT.744 qua xã An Tây và xã Phú An (thị xã Bến Cát cũ); dự án thoát nước Dĩ An và KCN Tân Đông Hiệp; xây dựng tường kè gia cố bờ sông Sài Gòn đoạn từ cầu Thổ Ngữ đến rạch Bảy Tra.

Trong khi đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sẽ hoàn thành dự án tuyến thoát nước chính dọc quốc lộ 51, tổng mức đầu tư khoảng 366 tỉ đồng. Dự án được kỳ vọng xử lý điểm ngập tại nút giao quốc lộ 51 - Huỳnh Thúc Kháng.

Bên cạnh các dự án đầu tư mới, kế hoạch cũng đặt trọng tâm vào công tác duy tu, vận hành hệ thống thoát nước như nạo vét cống, kênh rạch; sửa chữa các tuyến cống xuống cấp; lắp đặt và vận hành van ngăn triều; đấu nối hệ thống cống, mở hướng thoát nước mới và khai thác hiệu quả các trạm bơm nhằm tăng năng lực tiêu thoát nước.

Ở lĩnh vực thủy lợi, TP.HCM xác định nhiều nhiệm vụ quy mô lớn nhằm nâng cao khả năng kiểm soát ngập trong bối cảnh biến đổi khí hậu và triều cường diễn biến phức tạp. Thành phố sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Song song đó, các công trình khép kín hệ thống kiểm soát triều tiếp tục được triển khai để phát huy hiệu quả của dự án, trong đó ưu tiên hoàn thiện các đoạn đê bao xung yếu tại khu vực quận 7, Nhà Bè và Thủ Đức (trước sáp nhập), những khu vực chịu tác động trực tiếp của triều cường và nước biển dâng…