Chủ tịch UBND TP.HCM trả lời thẳng thắn về chống ngập

Ngày 15.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu phố 9, 11, 12, 13, 14. Đặc biệt, tại ngày hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã dành thời gian lắng nghe ý kiến phát biểu, đối thoại và trả lời người dân thay vì đọc bài phát biểu chuẩn bị sẵn.

Người dân hỏi chuyện chống ngập

Bà Lê Thị Kim Vân (ở khu phố 12, phường Bến Thành) chia sẻ, những điều thành phố làm được sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp khiến bà rất hài lòng.

"Về an sinh, tôi mong lãnh đạo quan tâm hơn vấn đề khám bảo hiểm y tế, thu hẹp khoảng cách giữa BHYT và dịch vụ để người dân, đặc biệt là người hưu trí, yên tâm khi đi khám. Ngoài ra, trước đây phường không ngập nhưng thời gian gần đây ngập rất nặng, nhất là những ngày mưa lớn, triều cường. Rất mong thành phố có giải pháp để người dân không phải sống trong cảnh ngập nước nữa", bà Vân nêu vấn đề.

Bà Lê Thị Kim Vân nêu ý kiến tại ngày hội ẢNH: THÚY LIỄU

Gắn bó với mảnh đất này từ thuở nhỏ, bà Quách Túy Hồng (người dân phường Bến Thành) đề xuất, thành phố quan tâm hơn đến vấn đề chống ngập, bởi khu vực thường xuyên ngập nặng khi mưa lớn kết hợp triều cường.

"Tôi đề nghị thành phố quan tâm hơn nữa đến phường Bến Thành, có chính sách, cơ chế thuận lợi hơn để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, để người dân sớm được thụ hưởng. Cụ thể là dự án "tứ giác Bến Thành" đã lâu nhưng chưa hoàn thành, dự án này được đẩy nhanh, đi vào hoạt động sẽ góp phần rất lớn cho an sinh xã hội của phường", bà Hồng nói.

Bà Hồng cũng kiến nghị chính quyền thành phố tạo điều kiện để phường và các đoàn thể có công cụ, cơ chế kết nối giữa doanh nghiệp với khu phố, với người dân. Qua đó, địa phương có thể tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho bà con.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được hỏi thăm bà con đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ẢNH: THÚY LIỄU

Mong người dân đồng hành để xây dựng một "siêu đô thị"

Ghi nhận các ý kiến của bà con phường Bến Thành, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận xét, các vấn đề đặt ra vừa mang tính vĩ mô, vừa sát sườn đời sống. Ông nhấn mạnh điều này thể hiện tình yêu quê hương và sự quan tâm của người dân đối với sự phát triển chung của thành phố.

Ông cho biết TP.HCM đang được Trung ương đặt nhiều kỳ vọng, hướng tới mục tiêu trở thành "siêu đô thị", xứng tầm quốc tế. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, thể hiện vai trò đặc biệt của thành phố trong sự phát triển đất nước. Đại hội Đảng bộ TP.HCM gần đây đã xác định 3 chương trình đột phá, trong đó đột phá về hạ tầng được ưu tiên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và cải thiện đời sống dân sinh.

Dù năm 2025 gặp nhiều khó khăn từ tình hình kinh tế thế giới, trong nước và yêu cầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được lắng nghe và trả lời ý kiến bà con ẢNH: THÚY LIỄU

Công tác an sinh xã hội được đặc biệt chú trọng. Thành phố tiếp tục thực hiện tốt truyền thống "nghĩa tình", hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai với nguồn lực lớn; đồng thời chăm lo nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, học bổng và nhiều phần quà cho người dân khó khăn tại 168 xã, phường, đặc khu.

"Dù chưa thể đáp ứng hết nhưng đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho bà con", ông Được nói.

Về vấn đề ngập nước, ông Được nhận định đây là 1 trong 4 thách thức lớn nhất của thành phố bên cạnh kẹt xe, ô nhiễm môi trường và nhà ở ven kênh rạch. Ông Được thừa nhận đây là bài toán khó và cần giải pháp đồng bộ. Thành phố đang quyết liệt xử lý dự án chống ngập còn tồn đọng, đồng thời làm việc với các đối tác quốc tế. Ông Được cho biết, trong buổi làm việc mới đây, phía Hà Lan đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ thành phố nghiên cứu dự án chống ngập tổng thể mang tính chiến lược lâu dài.

Tuy nhiên, ông Được nhấn mạnh một phần nguyên nhân ngập cục bộ xuất phát từ ý thức chưa giữ vệ sinh môi trường, xả rác bừa bãi gây nghẹt cống của một bộ phận người dân. Ông đề nghị hệ thống chính trị phường tăng cường tuyên truyền để giữ môi trường sạch sẽ, hạn chế ngập.

Về định hướng sắp tới, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố sẽ bước vào giai đoạn trở thành "đại công trường" của các dự án lớn: trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm hành chính, các công trình văn hóa - xã hội; các tuyến đường sắt, đường vành đai, đường cao tốc; sân bay; các dự án hạ tầng khác.

Riêng với khu vực trước chợ Bến Thành và công viên 23.9, ông Được cho biết thành phố đang kêu gọi đầu tư tuyến đường sắt của Vingroup kéo dài đến Bến Thành. Khi triển khai, nhà đầu tư sẽ cùng thành phố cải tạo toàn bộ khu vực vòng xoay, hệ thống tầng hầm, thương mại, bãi đậu xe và chỉnh trang không gian đô thị xung quanh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được mong người dân đồng hành, chia sẻ vì các dự án lớn cần thời gian thực hiện nhưng khi hoàn thành sẽ phục vụ trực tiếp đời sống và diện mạo đô thị của thành phố. Cùng với đó, việc phát triển các công trình hạ tầng sẽ tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động địa phương. Ông đề nghị người dân quan tâm đầu tư cho học hành của con em để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao trong tương lai.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quà đại đoàn kết cho người dân phường Bến Thành ẢNH: THÚY LIỄU

Về y tế, ông nhìn nhận tình trạng bất bình đẳng trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trước đây đã được cải thiện nhiều. Thuốc, chất lượng phục vụ, thái độ ứng xử ở bệnh viện đã khá hơn. Đặc biệt, từ năm 2026, thực hiện chủ trương của Tổng Bí thư, toàn dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí 1 lần/năm, bằng nguồn ngân sách nhà nước và ngân sách TP.HCM.

"Đây là chính sách nhân văn lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đời sống người dân", ông Được nhấn mạnh.

Nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Được gửi lời chúc sức khỏe, đoàn kết và năng lượng tích cực đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và người dân cùng chung tay xây dựng phường Bến Thành và TP.HCM phát triển nhanh, bền vững.