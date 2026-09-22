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    Mưa lớn ở TP.HCM, nước cuồn cuộn khiến người dân 'mắc kẹt' giữa giờ tan tầm
    VideoĐời sống

    Mưa lớn ở TP.HCM, nước cuồn cuộn khiến người dân 'mắc kẹt' giữa giờ tan tầm

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Mưa lớn chiều 22.9 khiến nhiều tuyến đường ở phường Hiệp Bình, TP.HCM ngập sâu. Đúng giờ tan tầm, nước từ các tuyến đường và khu vực lân cận đổ dồn xuống, chảy xiết khiến nhiều người không dám chạy xe qua, giao thông ùn ứ cục bộ.

    Chiều tối 22.9, cơn mưa lớn trên diện rộng tiếp tục đổ xuống nhiều khu vực thuộc TP.Thủ Đức cũ khiến một số con đường bị ngập nước. Như mọi lần mưa lớn nước từ các cống và con suối đồng loạt chảy ồ ạt vào cụm 3 con đường Tô Ngọc Vân, Linh Đông, Lý Tế Xuyên (phường Hiệp Bình) ngập nước nghiêm trọng.

    Mưa lớn ở TP.HCM, nước cuồn cuộn khiến người dân 'mắc kẹt' giữa giờ tan tầm

    Theo người dân sống tại đường Linh Đông, vào khoảng 16 giờ 30, cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống và ngay sau đó nước từ đường Tô Ngọc Vân chảy ào ạt xuống khu vực đường Linh Đông và Lý Tế Xuyên. Khoảng 17 giờ, 2 đoạn đường nói trên đã ngập sâu kèm chảy cuồn cuộn như thác đổ.

    Tại giao lộ Lý Tế Xuyên – Linh Đông nước chảy xiết như thác khiến người đi đường lo sợ. Người dân muốn qua điểm ngập phải nhờ người hỗ trợ, đẩy xe. Trong khi đó, nhiều người khác lo ngại té ngã nên dừng lại ngay trên đường khiến giao thông tại đây hỗn loạn cục bộ.

    Chị Nguyễn Thị Trang Thanh (ở phường Hiệp Bình) cho biết, dù còn cách nhà khoảng 50 mét nhưng vẫn phải đợi hơn 30 phút tại giao lộ Linh Đông – Lý Tế Xuyên vì nước chảy xiết. "Ở đây, mỗi lần mưa lớn là ngập, nước chảy như thác làm tôi sợ lắm. Mỗi lần đi làm về gặp cảnh này đành phải lên lề đợi nước rút hết tôi mới dám về", chị Thanh cho hay.

    Lực lượng chức năng cùng người dân cũng đã có mặt hỗ trợ người đi đường vượt qua điểm ngập. Đến 18 giờ, mực nước tại đây đã rút bớt, nhiều phương tiện bắt đầu đi lại bình thường.

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