Mưa lớn ở TP.HCM chiều 15.7: Nhiều tuyến đường ngập sâu, người dân vất vả dọn bùn rác

Ngay sau cơn mưa lớn vào khoảng 15 giờ hôm nay 15.7, đường Linh Đông lại rơi vào tình trạng ngập nước. Đường Tô Ngọc Vân cũng ngập sâu, nước dâng lên mặt đường, sát bậc thềm nhà người dân. Có thời điểm ngập gần nửa bánh xe máy, khiến các phương tiện phải di chuyển chậm qua đoạn ngập.

Trong đi đó, đường Linh Đông cũng hứng nước từ đường Tô Ngọc Vân chảy vào, nên đoạn ngập sâu kéo dài từ giao lộ Tô Ngọc Vân đến tận đường Lý Tế Xuyên. Mực nước ở đây lên đến hơn bánh xe máy. Nhiều người dân sống ở khu vực này này phải dùng ván, vách ngăn nước để chống nước tràn vào nhà.

Cơn mưa lớn vào đầu giờ chiều 15.7 khiến đường Linh Đông bị ngập sâu ẢNH: PHẠM HỮU

Ngay sau khi cơn mưa trút xuống, người dân ở hai bên đường Linh Đông dùng vách ngăn nước chống tràn vào nhà ẢNH: PHẠM HỮU

Vào khoảng 15 giờ, đường Linh Đông ngập khá sâu ẢNH: PHẠM HỮU

Bà Lê Minh Vân, hộ dân sống tại đường Linh Đông cho biết rất khổ sở mỗi khi mưa lớn. "Bởi mưa đồng nghĩa với nước ngập sâu, tràn vào nhà. Mỗi lần ngập là hầu hết bà con ở cả con đường này lo lắng, mệt mỏi, vất vả với chống ngập và dọn dẹp nhà sau mưa. Chưa kể, mưa lúc nửa đêm, nhà ai cũng sáng đèn thức trắng để canh nước ngập".

Đến khoảng 15 giờ 30, nước ở đường Linh Đông đã rút dần, nhiều người dân và hộ kinh doanh hai bên đường đồng loạt mang chổi, xẻng ra quét dọn bùn đất, rác và lá cây theo dòng nước tấp vào. Có người tranh thủ khơi thông miệng cống trước cửa nhà để nước thoát nhanh hơn để bắt đầu buôn bán lại.

Mực nước tại đường này có nơi cao hơn bánh xe máy ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân đi lại hết sức khó khăn ẢNH: PHẠM HỮU

Một số người đi xe máy đành cho xe lên lề chờ nước rút ẢNH: PHẠM HỮU

Bà Trần Thị Diễm Châu, hộ dân sống tại đường Linh Đông cho biết mỗi khi mưa lớn là con đường này lại ngập nặng. Hôm nay, bà cũng lấy vách ngăn nước rồi ngồi trước nhà chờ nước rút. "Rất khổ cực với tình trạng ngập nước ở đây, kéo dài nhiều năm rồi", bà Châu chia sẻ ẢNH: PHẠM HỮU

Nước từ đường Linh Đông tràn vào các con hẻm nhánh ẢNH: PHẠM HỮU

Đến 15 giờ 30, dù nước tại đường này đã rút bớt nhưng nhiều người đi xe máy đành quay xe, tìm hướng khác để đi ẢNH: PHẠM HỮU