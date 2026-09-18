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    Mưa lớn ở TP.HCM khiến nhiều đường ngập sâu, nước chảy cuồn cuộn như thác
    VideoĐời sống

    Mưa lớn ở TP.HCM khiến nhiều đường ngập sâu, nước chảy cuồn cuộn như thác

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Cơn mưa lớn chiều 18.9 khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu. Có nơi nước dâng hơn nửa mét, chảy xiết khiến người đi xe máy phải nhờ người dân hỗ trợ mới có thể qua được.

    Chiều 18.9. cơn mưa bất ngờ đổ xuống ở TP.HCM khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Một số nơi như: đường Tô Ngọc Vân, Linh Đông, Lý Tế Xuyên… ngập nước nặng nề. Có những nơi nước ngập nửa xe máy, chảy xiết như thác đổ khiến giao thông trở nên ùn ứ, người dân đi lại hết sức khó khăn.

    Mưa lớn ở TP.HCM khiến nhiều đường ngập sâu, nước chảy cuồn cuộn như thác

    Khoảng 18 giờ, tại đường Linh Đông và Lý Tế Xuyên nước ngập lênh láng kèm chảy xiết cực mạnh. Đặc biệt tại đường Linh Đông, đoạn ngập kéo dài khoảng 400 mét, nước lên đến hơn nửa mét. Đa số người dân khi thấy mưa lớn đều dùng vách ngăn chống ngập nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng nước tràn vào nhà.

    Trong khi đó, tại đường Lý Tế Xuyên, nước chảy xiết như thác đổ. Nguyên nhân nước từ đường Linh Đông và con suối bên cạnh chảy dồn dập vào đoạn đường này. Do nước chảy xiết nên người đi xe máy đến đây rất khó khăn khi di chuyển, phải nhờ người dân sống bên đường phụ giúp mới qua khỏi điểm ngập.

    Thời gian ngập tại đây cũng kéo dài hơn 1 tiếng vẫn chưa kết thúc. Mãi đến gần 20 giờ, nước tại đây bắt đầu rút dần và tình trạng ngập mới giảm bớt.

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