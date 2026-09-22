Mưa ngập, xe chết máy, với các tiệm sửa xe, đây thường là lúc có thêm khách và tăng thêm thu nhập.

Nhưng tại một tiệm sửa xe ở phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM, ông chủ tiệm lại chọn một cách làm khá ngược đời: thay vì chỉ sửa xe, ông còn chỉ cho khách cách xử lý để lần sau bớt phải quay lại tiệm. Bởi theo ông, không phải cứ xe chết máy giữa đường ngập là phải dắt vào tiệm. Nhiều sự cố có thể tránh được, nếu người chạy xe biết chiếc xe của mình đang gặp vấn đề gì và xử lý đúng ngay từ đầu. Đây cũng điều khiến không ít người dân cảm thấy thú vị.

Người dân dắt xe qua đoạn ngập tại TP.HCM ẢNH: SẦM ÁNH

Mưa trắng trời ở TP.HCM, chủ tiệm sửa xe làm điều bất ngờ: Chỉ khách cách… bớt phải quay lại tiệm

Ông Dương Văn Hà chính là chủ tiệm sửa xe ẢNH: CÔNG KHỞI

Ông Dương Văn Hà chính là chủ tiệm sửa xe này. Từ những tình huống thực tế trong mùa mưa, ông Hà thường hướng dẫn khách cách xử lý những lỗi hư hỏng thường gặp. Trong đó, chụp bugi, bugi và lọc gió là những bộ phận dễ bị ảnh hưởng khi xe đi mưa, qua vùng ngập. Những kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm làm nghề, ông cũng không ngần ngại chia sẻ đến nhiều người hơn có thêm kiến thức tự bảo vệ phương tiện của mình.

Theo ông Hà, khi gặp đường ngập, điều quan trọng đôi khi không phải là chiếc xe có đủ khỏe hay không, mà là người lái xử lý thế nào trong vài phút đầu tiên ẢNH: CÔNG KHỞI

Để phục vụ cho việc sửa chữa ông Hà cho biết, tiệm mình đã sử dụng thêm công nghệ để hỗ trợ ẢNH: SẦM ÁNH

Theo chủ tiệm sửa xe này, gặp đường ngập, điều quan trọng đôi khi không phải là chiếc xe có đủ khỏe hay không, mà là người lái xử lý thế nào trong vài phút đầu tiên. Nếu thấy nước đã quá sâu, cố chạy tiếp có khi lại biến một chuyến đi qua vùng ngập thành một lần sửa xe tốn kém.

Ông Hà cũng chia sẻ, không phải lúc nào người đi đường cũng kịp tránh một đoạn ngập, hay biết trước chiếc xe sẽ “giở chứng” lúc nào. Nếu chẳng may xe chết máy giữa đường, theo ông, có một vài thao tác đơn giản người đi xe có thể tự kiểm tra trước khi nghĩ đến chuyện dắt xe vào tiệm.

Không chỉ xử lý khi xe gặp sự cố, việc chăm sóc xe sau mỗi lần đi mưa cũng giúp hạn chế những hư hỏng về sau. Bởi nước có thể còn đọng lại ở nhiều bộ phận, nếu không được làm sạch và làm khô kịp thời.

Không chỉ xử lý khi xe gặp sự cố, việc chăm sóc xe sau mỗi lần đi mưa cũng giúp hạn chế những hư hỏng về sau ẢNH: SẦM ÁNH

Mùa mưa, xe hư thì tiệm sửa xe có thêm việc. Nhưng với ông Hà, làm nghề không chỉ là sửa xe, mà còn là giúp khách biết cách để hạn chế những lần hư hỏng tiếp theo.

Và với người đi đường, những kinh nghiệm tưởng nhỏ ấy có thể trở nên hữu ích mỗi khi mưa ngập: biết cách xử lý khi xe chết máy, biết cách đi qua vùng ngập và dành thêm chút thời gian chăm sóc xe sau khi đi mưa. Bởi đôi khi, tránh được một lần hư hỏng xe cũng bắt đầu từ việc biết cách xử lý đúng lúc.