Vừa thấy mây đen, tiểu thương chợ Thủ Đức đã vội kê hàng 'chạy ngập'
Công Khởi - Sầm Ánh
29/05/2026 12:46 GMT+7

Những cơn mưa đầu mùa vừa xuất hiện, nhiều tiểu thương quanh chợ Thủ Đức lại tất bật kê hàng, che bạt, đóng cửa sạp vì nỗi lo ngập nước. Sau nhiều năm sống chung với cảnh “mưa là ngập”, điều họ mong nhất lúc này là các dự án chống ngập sớm thành hiện thực để việc buôn bán không còn thấp thỏm mỗi khi trời đổ mưa.

Sợ mưa, sợ ngập cùng vô vàn nỗi lo thường trực khác gần như đã trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc của nhiều tiểu thương quanh chợ Thủ Đức mỗi khi mùa mưa quay trở lại tại TP.HCM.

Chỉ cần trời chuyển mây đen, nhiều tiểu thương tại chợ Thủ Đức, TP.HCM đã vội vàng kê hàng hóa lên cao, kéo bạt, đóng cửa quầy hoặc tất bật dọn đồ vào bên trong để tránh nước tràn vào sạp.

Tiểu thương chợ Thủ Đức kê cao hàng hóa trước khi trời chuyển mưa

ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo các tiểu thương, khu vực quanh chợ Thủ Đức là nơi thường xuyên xảy ra ngập úng mỗi khi mưa lớn kéo dài

ẢNH: VÕ HIẾU

Theo nhiều tiểu thương, khu vực quanh chợ Thủ Đức là nơi thường xuyên xảy ra ngập úng mỗi khi mưa lớn kéo dài. Đặc biệt vào giai đoạn cao điểm mùa mưa từ khoảng tháng 6 đến tháng 7 hằng năm, nỗi lo nước dâng lại trở thành áp lực quen thuộc với nhiều người buôn bán nơi đây. Không chỉ việc kinh doanh bị gián đoạn, hàng hóa cũng dễ bị ướt, hư hỏng, còn người bán thì phải tất bật dọn dẹp sau mỗi cơn mưa.

Xây gờ chắn nước là biện pháp tạm thời mà tiểu thương chợ Thủ Đức sử dụng để chống nước tràn vào sạp hàng

ẢNH: CÔNG KHỞI

Trước tình trạng ngập kéo dài nhiều năm quanh khu vực chợ Thủ Đức, TP.HCM đang lên kế hoạch triển khai hàng loạt dự án hạ tầng nhằm tăng khả năng thoát nước và cải thiện tình trạng ngập úng trong mùa mưa.

Theo đó, hệ thống thoát nước trên các tuyến Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân và Hồ Văn Tư dự kiến sẽ được cải tạo, hoàn thành vào tháng 9.2026. Thành phố cũng dự kiến đầu tư dự án cải tạo rạch Thủ Đức với quy mô hơn 5.000 tỉ đồng, kết hợp xây dựng kè, trạm bơm và các tuyến đường dọc rạch để hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực.

Bên cạnh đó, một hồ điều tiết tại Trung tâm Thể dục thể thao Linh Tây cũng đang được nghiên cứu triển khai nhằm góp phần giảm áp lực ngập úng mỗi khi mưa lớn kéo dài. Các dự án đều được kỳ vọng sẽ từng bước cải thiện tình trạng ngập nước tại khu vực chợ Thủ Đức.

Dự án cầu Rạch Ngang, một trong những công trình hạ tầng then chốt tại khu vực chợ Thủ Đức đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng. Việc xử lý "điểm nghẽn" dòng chảy tại rạch Cầu Ngang được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác chống ngập, đồng thời cải thiện giao thông cho khu vực đông dân cư này.

