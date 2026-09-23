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    Mưa lớn đầu giờ chiều, đường phố trung tâm TP.HCM ngập nước lênh láng
    VideoĐời sống

    Mưa lớn đầu giờ chiều, đường phố trung tâm TP.HCM ngập nước lênh láng

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Cơn mưa lớn chiều 23.9 khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM ngập nước, có nơi nước dâng gần đầu gối. Người đi xe máy phải dò từng đoạn để di chuyển, trong khi người đi bộ và du khách phải lội qua những tuyến đường ngập kéo dài.

    Ghi nhận lúc 13 giờ, trên đường Pasteur (phường Sài Gòn, TP.HCM) nước bắt đầu dâng tại một số đoạn, phủ kín mặt đường và tràn lên vỉa hè. Đoạn ngập trên đường Pasteur kéo dài từ giao lộ với Hàm Nghi đến đường Lê Thánh Tôn.

    Mưa lớn đầu giờ chiều, đường phố trung tâm TP.HCM ngập nước lênh láng

    Tại đây, người đi xe máy phải giảm tốc độ, lựa chọn những vị trí ít ngập để di chuyển. Một số xe ô tô khi chạy qua vùng nước tạo thành những đợt sóng, khiến người đi bộ và xe máy lưu thông bên cạnh thêm khó khăn.

    Theo người dân tại đây, nước ngập bắt đầu vào khoảng 12 giờ 30 phút và kéo dài đến tận 14 giờ vẫn chưa hết.

    Trên đường Lê Lợi và Hàm Nghi, lượng phương tiện đông trong lúc mưa lớn khiến việc đi lại càng khó khăn. Nước mưa không thoát kịp gây nên tình trạng ngập nước kéo dài. Nhiều người phải dừng xe trú mưa tại khu vực trạm xe buýt phải lội nước hoặc tìm cách di chuyển chậm qua những đoạn ngập.

    Ở đường Lê Thánh Tôn, nước cũng xuất hiện trên mặt đường tại một số đoạn. Khu vực Bùi Viện, nơi thường xuyên có đông người qua lại, cũng ghi nhận tình trạng nước mưa dâng, ảnh hưởng việc đi lại của người dân và du khách.

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