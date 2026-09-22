Sau cơn mưa lớn vào chiều tối ngày 10.9 vừa qua, một số con đường ở phường An Khánh như đường Quốc Hương hay đường Nguyễn Văn Hưởng (khu Thảo Điền, phường An Khánh, TP.HCM) ngập nước nghiêm trọng.

Nhiều hẻm ở Thảo Điền ngập từ tối đến chiều hôm sau, nguyên nhân do đâu?

Mực nước trên đường Quốc Hương và một số đoạn hẻm trên đường Nguyễn Văn Hưởng cao hơn bánh xe máy; nước tràn vào nhà người dân. Các con đường phía trước chung cư cao cấp, nhà cao tầng và các căn biệt thự chìm trong nước khiến khu vực này gần như bị cô lập hoàn toàn.

Đến chiều ngày 11.9 tại một số đoạn hẻm thuộc đường Nguyễn Văn Hưởng nước vẫn còn ngập và kéo dài. Một số nhà dân nằm trên đường này vẫn còn chịu cảnh nước tràn khắp nhà, chưa thể dọn dẹp được.

Phản hồi vấn đề này, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết tình hình ngập các hẻm nhánh tại vị trí trước cổng vào chung cư Thủ Thiêm Sky (đoạn ngập kéo dài khoảng 60 m), hẻm 204 đường Nguyễn Văn Hưởng và bên hông chung cư Riverview Palace hẻm 188 đường Nguyễn Văn Hưởng (đoạn ngập kéo dài khoảng 10 m).

Nguyên nhân ngập tại các điểm nói trên do hạ tầng cục bộ khu vực xuống cấp, mặt đường các tuyến hẻm này bị trũng thấp cục bộ, nhiều khuôn nắp hầm ga và miệng thu nước bị hư hỏng làm giảm khả năng tiêu thoát nước.

Trách nhiệm xử lý thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4 là chủ đầu tư dự án khu biệt thự An Phú, hiện chưa bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan nhà nước quản lý, duy tu.

Mưa lớn ở TP.HCM khiến nhiều đường ngập sâu, nước chảy cuồn cuộn như thác

Theo Sở Xây dựng tiêu chí phân cấp hạ tầng kỹ thuật của TP.HCM khu này dự kiến giao UBND phường An Khánh. Do đó, UBND phường An Khánh có trách nhiệm làm việc với chủ đầu tư dự án khu biệt thự An Phú để yêu cầu sớm bàn giao lại hệ thống thoát nước cho nhà nước quản lý, vận hành.