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    Chuyển động 12h: Tạm giữ 7 người vụ tông xe vào đám đông | Vì sao Nam bộ mưa lớn kéo dài?
    VideoThời sự

    Chuyển động 12h: Tạm giữ 7 người vụ tông xe vào đám đông | Vì sao Nam bộ mưa lớn kéo dài?

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 21.9.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

    Bản tin Chuyển động 12h ngày 21.9.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

    Chuyển động 12h: Tạm giữ 7 người vụ tông xe vào đám đông | Vì sao Nam bộ mưa lớn kéo dài?

    Vì sao Trung và Nam bộ mưa lớn kéo dài?

    Trung và Nam bộ đang bước vào những ngày mưa lớn kéo dài, có nơi lượng mưa dự báo lên tới hơn 400 mm. Nguyên nhân là dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên Biển Đông đang có xu hướng dịch chuyển vào đất liền. Đợt mưa này sẽ kéo dài đến khi nào, khu vực nào cần đề phòng ngập lụt, lũ quét và sạt lở?

    Vì sao Trung và Nam bộ mưa lớn kéo dài?

    Vụ lái ô tô tông vào đám đông ở TP.HCM: Tạm giữ khẩn cấp 7 người

    Chỉ từ một va chạm khi lùi xe, mâu thuẫn giữa tài xế và nhân viên quán ăn nhanh chóng thành ẩu đả, rồi tài xế lái ô tô tông thẳng vào nhóm người trước quán, khiến một người bị thương. Công an TP.HCM vừa giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 người liên quan để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

    Vụ lái ô tô tông vào đám đông ở TP.HCM: Tạm giữ khẩn cấp 7 người

    Xác minh clip "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa vào làn ô tô ở TP.HCM

    Một đoạn clip ghi cảnh nhóm người hóa trang thành “thầy trò Đường Tăng” đi bộ, thậm chí cưỡi ngựa trong làn dành cho ô tô tại TP.HCM đang khiến mạng xã hội xôn xao. Đáng nói, thời điểm này nhiều xe tải, container và xe đầu kéo lưu thông sát bên, buộc tài xế phải giảm tốc, chuyển làn để tránh.

    Xác minh clip 'thầy trò Đường Tăng' cưỡi ngựa vào làn ô tô ở TP.HCM

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