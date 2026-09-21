Xác minh clip 'thầy trò Đường Tăng' cưỡi ngựa vào làn ô tô ở TP.HCM

Ngày 20.9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm 4 người hóa trang thành thầy trò Đường Tăng thản nhiên di chuyển vào làn đường dành cho xe ô tô, khiến người đi đường không khỏi ngỡ ngàng và bức xúc.

Lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ clip nhóm người hóa trang thành 'thầy trò Đường Tăng', cưỡi ngựa đi nghênh ngang trong làn ô tô trên đường Phan Văn Khải (TP.HCM) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh trong clip, nhóm người diện trang phục mô phỏng các nhân vật trong phim Tây Du Ký gồm Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng. Trong đó, người đóng vai Đường Tăng mặc áo cà sa, cưỡi ngựa trắng (Bạch Long Mã), tay cầm tích trượng; phía trước là "Tôn Ngộ Không" cầm gậy như ý dẫn đường; "Trư Bát Giới" đi bên cạnh giữ dây cương ngựa; còn "Sa Tăng" gánh hành lý đi phía sau.

Vụ việc được ghi nhận xảy ra trên đường Phan Văn Khải (đoạn qua địa bàn xã Tân An Hội, TP.HCM), theo hướng di chuyển từ Tây Ninh về TP.HCM.

Đáng chú ý, nhóm người này đi bộ và cưỡi ngựa đi sát dải phân cách bê tông bên trong làn đường dành riêng cho xe cơ giới.

Thời điểm trên, mật độ phương tiện lưu thông qua khu vực khá đông, nhiều xe tải nặng và xe container, xe đầu kéo chạy áp sát ngay phía sau và bên cạnh nhóm người. Để tránh xảy ra va chạm, nhiều tài xế ô tô buộc phải giảm tốc độ, đánh lái chuyển làn để né tránh "thầy trò Đường Tăng".

Hành vi đi bộ và dắt, cưỡi súc vật đi vào làn đường dành riêng cho xe cơ giới trong khung giờ giao thông đông đúc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính nhóm người này cũng như các tài xế đang lưu thông.

Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh thời điểm, địa điểm, những người có liên quan và diễn biến vụ việc để làm rõ, xử lý theo quy định.