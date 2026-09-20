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    Thời sự

    CSGT Đồng Nai bắt giữ nhiều ghe thuyền sử dụng máy kích điện đánh cá trên sông

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Nhiều ghe thuyền sử dụng máy kích điện để đánh bắt cá trên sông Đồng Nai đã bị lực lượng CSGT đường thủy bắt giữ, lập hồ sơ xử lý.

    Lực lượng CSGT đường thủy Công an thành phố Đồng Nai đã phát hiện, bắt giữ nhiều ghe thuyền sử dụng máy kích điện để đánh bắt cá trên sông Đồng Nai.

    CSGT Đồng Nai bắt giữ nhiều ghe thuyền sử dụng máy kích điện đánh cá trên sông- Ảnh 1.

    Một ghe thuyền sử dụng máy kích điện để đánh bắt cá bị lực lượng CSGT đường thủy phát hiện

    ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

    Ngày 20.9, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai cho biết đang tạm giữ 4 ghe thuyền để xác minh, lập hồ sơ xử lý về hành vi sử dụng máy kích điện đánh bắt cá trên sông.

    Trước đó, trong ngày 19.9, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên sông Đồng Nai đoạn qua phường Trấn Biên và phường Biên Hòa, Đội CSGT đường thủy Đồng Nai đã phát hiện 3 ghe thuyền sử dụng máy kích điện để đánh bắt cá. Trên các phương tiện này đều có bình ắc quy, máy kích điện, dây điện và lưới bắt cá.

    CSGT Đồng Nai bắt giữ nhiều ghe thuyền sử dụng máy kích điện đánh cá trên sông- Ảnh 2.

    Các phương tiện cùng tang vật được đưa về trụ sở Đội CSGT đường thủy Đồng Nai để xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định

    ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

    Vào ngày 18.9, tại Km 03 sông Đồng Nai, đoạn qua xã Đại Phước, lực lượng CSGT đường thủy Đồng Nai cũng đã phát hiện và bắt giữ 1 ghe thuyền không số hiệu và sử dụng nguồn điện từ bình ắc quy đấu nối qua cục kích điện để đánh bắt thủy sản.

    Cả 4 phương tiện và tang vật trên được lực lượng đưa về trụ sở Đội CSGT đường thủy để xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

    Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân không sử dụng kích điện và các phương thức, công cụ bị cấm để khai thác thủy sản.

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