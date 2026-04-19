Bắt 2 nghi phạm trộm chó mang súng tự chế và kích điện

Ngày 19.4, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, lực lượng Công an phường Tân An vừa bắt giữ 2 nghi phạm trộm chó có trang bị súng tự chế và bộ kích điện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 18.4, tổ công tác thuộc Công an phường Tân An làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống tội phạm. Khi đến khu vực giao lộ đường Nguyễn Văn Linh và 3.2, phát hiện 2 người điều khiển xe máy, mang một bao vải lớn có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác ra hiệu dừng phương tiện lại để kiểm tra.

Hai nghi phạm có hành vi trộm chó tại Cần Thơ ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Tuy nhiên, 2 người này bất ngờ tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến đường. Tổ công tác lập tức truy đuổi, sau đó khống chế và bắt giữ thành công.

Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định 2 nghi phạm này là Nguyễn Văn Vũ (33 tuổi, ngụ phường Cái Răng) và Phạm Minh Hậu (17 tuổi, ngụ xã Phong Điền, cùng thành phố Cần Thơ). Tang vật thu giữ gồm một bao vải bên trong có 10 con chó, một súng tự chế và một bộ kích điện.

Làm việc ban đầu, 2 nghi phạm khai nhận vừa thực hiện hành vi trộm chó tại khu vực từ ngã ba Cái Tắc đến địa bàn phường Ngã Bảy (thành phố Cần Thơ). Khi cả 2 đang trên đường tìm nơi tiêu thụ thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Công an phường Tân An đã thông báo đến công an các địa phương có liên quan để phối hợp rà soát, xác minh các trường hợp bị mất trộm chó; đồng thời, thông báo người dân là bị hại liên hệ làm việc.

Hiện vụ trộm chó nêu trên được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.