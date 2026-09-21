Vụ lái ô tô tông vào đám đông ở TP.HCM: Tạm giữ khẩn cấp 7 người

Liên quan đến vụ tài xế lái ô tô tông vào đám đông tại một quán ăn trên đường Nguyễn Biểu (phường Chợ Quán), ngày 20.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lê Miền Nam tại trụ sở công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Miền Nam (30 tuổi, ở Ninh Bình), Đường Văn Nhựt (22 tuổi, ở An Giang) cùng 5 nhân viên của quán ăn là Thạch Khê Ma Rine (31 tuổi, ở Trà Vinh), Trần Tấn Đạt (23 tuổi, ở Đồng Tháp), Nguyễn Văn Nam (26 tuổi), Phan Minh Thật (28 tuổi) và Nguyễn Văn Dô (19 tuổi, cùng ở Cần Thơ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 19.9, Lê Miền Nam cùng nhóm bạn đến quán ăn trên đường Nguyễn Biểu (phường Chợ Quán) ăn uống. Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Nam lấy xe ô tô rời đi.

Trong quá trình lùi xe ra đường, ô tô của Nam va chạm với xe máy của Đường Văn Nhựt dựng gần đó.

Lúc này, giữa Nam và Thạch Khê Ma Rine (nhân viên giữ xe của quán) xảy ra cự cãi rồi dẫn đến ẩu đả, xô xát.

Mặc dù được nhóm bạn đi cùng can ngăn, Nam vẫn chạy ra ngoài lên ô tô, nhấn ga lao thẳng vào nhóm người đang đứng trước quán. Cú tông mạnh khiến 1 người bị thương và nhiều xe máy dựng tại khu vực bị hư hỏng.

Vụ lái ô tô tông vào đám đông ở TP.HCM, công an tạm giữ khẩn cấp 7 người ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận tin báo, Công an phường Chợ Quán phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lập tức phong tỏa hiện trường, đưa tất cả những người liên quan về trụ sở làm việc và trích xuất dữ liệu điều tra. Căn cứ lời khai cùng các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng trên.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông hoặc mâu thuẫn sinh hoạt cần bình tĩnh giải quyết theo quy định pháp luật, tuyệt đối không manh động, dùng bạo lực giải quyết tranh chấp. Mọi hành vi coi thường pháp luật, xâm phạm tính mạng, tài sản của người khác sẽ bị xử lý nghiêm.