Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu xe máy liên quan 2 vụ cướp giật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra các vụ án cướp giật tài sản và thông báo tìm chủ sở hữu xe máy để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bị giật túi xách khi đi xe ôm công nghệ

Theo hồ sơ ban đầu, anh N.H.N (29 tuổi, ở tỉnh An Giang) là tài xế xe ôm công nghệ. Khoảng 0 giờ 5 ngày 20.4, anh N. chạy xe ôm công nghệ chở chị T.V.N.H (20 tuổi, ở An Giang) lưu thông trên đường về nhà. Khi đến đoạn cầu Văn Thánh 2 (đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), hai đối tượng gồm Nguyễn Đoàn Thiên Lộc và Phạm Tấn Nam Phong chạy xe máy bám theo từ phía sau.

Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu xe máy liên quan vụ cướp giật ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Lúc này, cả hai cho xe áp sát, giật chiếc túi xách chị H. đang để trước bụng rồi tăng ga bỏ chạy.

Phương tiện liên quan đến vụ án cướp giật tài sản được xác định là xe máy nhãn hiệu Honda Vision, màu xanh, mang biển kiểm soát 59T1-714.15 (số khung: RLHJF5806EY048986, số máy: JF58E0048942).

Gắn biển số giả đi giật dây chuyền vàng

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 7.4, Đỗ Nam Sơn (34 tuổi, ở phườngTân Định, TP.HCM) chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường để tìm nạn nhân sơ hở. Khi đến hẻm 290 Nơ Trang Long (phường Bình Thạnh, TP.HCM), Sơn phát hiện bà N.T.H đi bộ, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng.

Đối tượng liền bám theo đến trước nhà số 290/56/13/23 Nơ Trang Long rồi áp sát, giật phăng sợi dây chuyền của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu xe máy liên quan vụ cướp giật ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Quá trình điều tra, công an tạm giữ phương tiện nghi can sử dụng mang biển số 51F7 - 3621. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy số khung, số máy thực tế của xe không trùng khớp với biển số đang gắn. Qua giám định chuyên sâu, phương tiện thực chất có biển kiểm soát gốc là 59V2 - 054.90, nhãn hiệu CITI CT100, màu nâu, số máy: CT100E-1682962 (số khung đã rỉ sét mất số).

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo ai là chủ sở hữu hoặc có thông tin liên quan đến hai phương tiện nêu trên, xin liên hệ đội điều tra - Phòng PC01 Công an TP.HCM địa chỉ số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM, cán bộ thụ lý Nguyễn Thanh Duy, số điện thoại: 0903.784.397.